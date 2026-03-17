Preverite stališča strank: interaktivni pregled njihovih odgovorov

Čeprav se slovenske politične stranke pogosto predstavljajo kot zelo različne, njihovi odgovori na vprašalnik, ki smo jim ga pripravili v medijski hiši Delo o ključnih političnih, gospodarskih in družbenih vprašanjih kažejo, da pri nekaterih temah obstaja skoraj popoln konsenz, pri drugih pa se politični prostor jasno razdeli na dva tabora. Pregled stališč je na voljo tudi v interaktivnem prikazu, kjer lahko primerjate odgovore posameznih strank, ki so nam jih poslali.

Največ soglasja je pri nekaterih pravilih političnega sistema. Vse analizirane stranke se strinjajo, da referendumov v Sloveniji ne uporabljamo prepogosto in da jih zato ne bi smeli dodatno omejevati. Prav tako skoraj vse podpirajo uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor, ki bi volivcem omogočil večji vpliv na izbiro poslancev.

Pri drugih vprašanjih se stranke razdelijo precej bolj izrazito. Tako se pri širši uporabi glasovanja po pošti politični prostor skoraj enakomerno razdeli: Demokrati Anžeta Logarja, NSi s partnerji, Levica in Vesna, Prerod ter Piratska stranka idejo podpirajo, medtem ko ji nasprotujejo SDS, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Resnica.

Podobno delitev je mogoče opaziti tudi pri davčni politiki, družinskih vprašanjih in migracijah. SDS, NSi, Demokrati in Resnica zagovarjajo nižje davke na delo ter strožjo migracijsko politiko, medtem ko Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica opozarjajo predvsem na pomen financiranja javnih sistemov in bolj odprt pristop k družbenim vprašanjem.

Analiza temelji na vprašalniku s trditvami o ključnih družbenih, gospodarskih in političnih vprašanjih, ki so ga izpolnile politične stranke. SDS in Demokrati na vprašanja niso odgovorili, zato smo njihova stališča ocenili. Na isti podlagi je pripravljen tudi volilni kviz za bralce, s katerim lahko preverijo, kako se njihova stališča ujemajo s stališči posameznih strank.