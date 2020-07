Previdno na Triglav: dela na planinskih poteh

Dela poti od Doma Planika pod Triglavom na Mali Triglav in od Doma Planika pod Triglavom proti Triglavski škrbini bodo opravljali do 20. julija. FOTO: Boštjan Fon/Slovenske novice

Poškodovana varovala na Hanzovi poti

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Še vedno je na voljo pot od doma na Doliču preko Triglavske škrbine. FOTO: Manca Ogrin

Te dni bo zaradi vzdrževalnih del zaprtih nekaj poti na Triglav, zato na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo planince, da naj temu prilagodijo morebitne načrte. Od jutri do 25. julija bo tako zaprt zelo zahtevni odsek poti preko Plemenic (Bambergova pot) Luknja–Zaplanja. »Planince prosimo, da dosledno upoštevajo zaporo planinske poti in se nanjo ne podajajo, saj bi lahko ogrozili tako svojo varnost kot varnost markacistov na akciji,« pozivajo na spletni strani PZS.Od 16. julija pa sta že zaprta predela od Doma Planika pod Triglavom na Mali Triglav in od Doma Planika pod Triglavom proti Triglavski škrbini. Nujna večja vzdrževalna dela na teh poteh bodo opravljali do 20. julija. Planinci lahko med tem uporabljajo druge pristope, in sicer od doma na Doliču preko Triglavske škrbine in s Kredarice čez Mali Triglav.Poleg omenjenih poti je do nadaljnjega zaprt tudi del zelo priljubljene Hanzove planinske poti Vratca–Mala Mojstrovka, saj so poškodovana varovala. »Izkušeni planinci, ko naletijo na takšen odsek poti, znajo oceniti, ali je območje varno prečiti ali ne in se po potrebi tudi obrnejo. Če teh izkušenj nimamo, potem se je treba obrniti vsakič,« je poudaril strokovni sodelavec PZSPoškodbe je treba sporočiti javiti na e-naslov, na spletni strani PZS pa so zbrane vse informacije o stanju planinskih poti. »Del načrtovanja planinskega izleta je tudi informacija o planinski poti, na katero se podajamo in če je ta poškodovana ali pa zaradi del trenutno zaprta, izberemo drugo. Enako storimo, ko se odpravljamo na morje in preverimo stanje cest, ter se skušamo izogniti odsekom, ki so v delu, večkrat celo zaprti ali pa je na njih gneča. Če tega ne storimo, se lahko zgodi, da bomo več ur čakali v koloni,« dodaja Šerkezi.