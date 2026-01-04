  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Venezuelski Slovenci dogajanje v domovini spremljajo s tesnobo in veseljem

    V zadnjih letih je državo, ki jo je čavistična oblast politično in gospodarsko opustošila, zapustilo med sedem in osem milijonov ljudi.
    Izseljeni Venezuelci so se z navdušenjem odzvali na prijetje predsednika Nicolása Madura. FOTO: Raul Arboleda/Afp
    Galerija
    Izseljeni Venezuelci so se z navdušenjem odzvali na prijetje predsednika Nicolása Madura. FOTO: Raul Arboleda/Afp
    Gašper Završnik
    4. 1. 2026 | 06:34
    4. 1. 2026 | 07:40
    7:07
    A+A-

    Z napetostjo ter mešanico tesnobe, strahu in upanja, da se avtoritarni režim, zaradi katerega so morali zapustiti domovino, vendarle bliža koncu, dogajanje v Caracasu spremljajo Venezuelci po svetu. V zadnjih letih je državo, ki jo je čavistična oblast politično in gospodarsko opustošila, zapustilo med sedem in osem milijonov ljudi.

    Večina se jih je zatekla v druge dele Latinske Amerike, mnogi tudi v ZDA in Španijo. K nam je v okviru repatriacije venezuelskih Slovencev prišlo okoli 150 ljudi, nekaj posameznikov se je pri nas ustalilo tudi po drugih poteh.

    image_alt
    Nobelova nagrada za mir kot test ideološke kratkovidnosti

    Izseljeni Venezuelci so v več mestih, zlasti v špansko govorečih državah, odšli na ulice in se z navdušenjem odzvali na prijetje predsednika Nicolása Madura. V Sloveniji, kjer je venezuelska skupnost maloštevilna in razpršena, takšnih prizorov ni bilo. Namesto fizičnega povezovanja so padec predsednika spremljali priklopljeni na telefonske zaslone v zasebnosti svojih domov. »Imamo skupino na whatsappu, v kateri smo povezani skoraj vsi Venezuelci v Sloveniji. Tam smo zelo aktivni in tudi danes smo si ves dan izmenjali informacije,« je v soboto za Delo dejala María Voglar. »Rekla bi, da med nami vlada tiho veselje. Čakamo, kaj bo, ker vemo, da to, kar se je zgodilo, še ni dovolj.«

    Štiriinsedemdesetletna venezuelska Slovenka je o strmoglavljenju režima, ki ga je na prelomu tisočletja vzpostavil pokojni predsednik Hugo Chávez, sanjala, še preden je ta pod njegovim naslednikom Nicolásom Madurom postal odkrito avtoritaren. V Valencii, kjer se je po selitvi iz Jugoslavije ustalila njena družina, se je redno udeleževala opozicijskih protestnih shodov, dokler to ni postalo prenevarno, in na volitvah sodelovala kot opazovalka. Zaradi kljubovanja oblasti ji je bila odvzeta pravica do pokojnine, ki pripada državnim uslužbencem. 

    Za demokratične spremembe se je prizadevala vse do trenutka, ko bivanje v Venezueli ni bilo več vzdržno, in je pred šestimi leti skupaj s sorojenci zaprosila za repatriacijo. V Ljubljani si je ustvarila novo življenje, toda pozornosti od dogajanja na drugi strani Atlantika ni nikoli odvrnila, prav tako ni izgubila upanja na menjavo oblasti.

    image_alt
    Upanje se po letih agonije vrača med repatriirance

    Pričakovanje o neizbežnem padcu Madura je bilo prisotno že leta 2019, ko je njegovo vladavino ob podpori Zahoda izzval prehodni predsednik Juan Guaidó. Upanje na prelom sta po spornih volitvah leta 2024 okrepila Nobelova nagrajenka María Corina Machado in opozicijski predsedniški kandidat Edmundo González. Pa vendar se je čavistični represivni aparat vsakič znova izkazal za močnejšega od političnih pritiskov in mobilizacije.

    Po letih razočaranj María Voglar upa, da bo po Madurovem prijetju drugače; ne le zaradi zunanjih pritiskov, temveč predvsem zaradi razmer v državi. »Najprej zato, ker ima opozicija z Marío Corino Machado svoje vodstvo. Po drugi strani pa so ljudje pripravljeni na vse. Vzeli so jim že toliko, da jim včasih ni več mar niti za to, da bi izgubili življenje,« je pojasnila.

    Z optimizmom gleda na aktualno dogajanje v Venezueli tudi Annie Millán-Gračner, ki se je iz Maracaiba v Posavje preselila pred sedmimi leti. »Danes se odpira novo poglavje, začetek gradnje nove države. Madurov padec je bil nujen, da bo Venezuela ponovno svobodna in da se bo lahko postavila na noge po škodi, ki jo je za seboj pustil čavistični režim,« je dejala v tekoči slovenščini. Obeta si, da bo oblast prevzel González, ki je na podlagi zapisnikov, zbranih s strani opozicije, na zadnjih volitvah prepričljivo porazil Madura.

    V Trumpu prepozna marsikaj Madurovega

    Z več zaskrbljenosti razvoj dogodkov spremlja Carolina Zibert van Gricken, ki je v Slovenijo v sklopu repatriacije prišla leta 2020. Priznava, da je ob novici o Madurovem prijetju občutila olajšanje in celo »prvinsko zadovoljstvo«, vendar sta te občutke zasenčila strah in negotovost. Boji se, da nihče nima načrta za dan potem. »Venezuela ni zgolj Maduro. To je mreža ljudi z ogromno močjo, z dolgoletno navzočnostjo v strukturah oblasti, z nadzorom nad orožjem, nasilnimi skupinami in kriminalnimi združbami, ki dejansko obvladujejo državo. Dejstvo, da je Venezuela zdaj tako destabilizirana, je izjemno zaskrbljujoče,« je izpostavila 44-letna informatičarka.

    Kakor pravi, ne zaupa ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, v katerem prepozna marsikaj, kar je zavračala pri Chávezu in Maduru. »Dojemam ga kot demagoga in manično egocentrično osebnost. Vladavina prava ga ne zanima, prav tako ne spoštovanje ustreznih postopkov in utemeljevanje odločitev na dejstvih. Svoje poteze opravičuje z neresnicami, čeprav celo lastne obveščevalne službe opozarjajo, da to, kar trdi, ne drži,« je dejala.

    Venzuelci v Argentini po prijetju Madura. FOTO: Tomas Cuesta/Afp
    Venzuelci v Argentini po prijetju Madura. FOTO: Tomas Cuesta/Afp

    Razmišljanje o vrnitvi

    Kljub različnim pogledom na aktualne razmere doma si vsi sogovorniki želijo, da bi po mučnih desetletjih v Venezueli vendarle zavladali demokracija in svoboda, da bi se grobo razdrte družine in prijatelji ponovno srečali v domovini in da bi življenje spominjalo na dni pred krizo, ki se lahko primerja le z državami v vojni.

    A vendar kljub smelim željam o vrnitvi v Južno Ameriko – naj si bo zaradi starosti, utrujenosti od selitev ali drugih razlogov – ne razmišljajo. Izjema je 57-letni repatriiranec Victor Hugo iz Barquisimeta. »Seveda bi se rad vrnil v Venezuelo,« je bil jasen. »Vzpostaviti moramo načrt, kako se znebiti vsega, kar je čavistični režim v 26 letih zasejal. To ne bo lahko in pri tem bodo potrebovali vse mlade in strokovnjake, ki smo odšli.«

    ___

    / Foto Delo
    / Foto Delo
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred predsedniško inavguracijo

    V Venezueli deluje le represivni aparat

    Julijske volitve so Madurovemu režimu zadale velik moralni udarec in povzročile val represije brez primere, je za Delo izpostavil politolog Javier Corrales.
    Gašper Završnik 9. 1. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Korak k še popolnejši diktaturi

    Nicolás Maduro si želi z zmago na parlamentarnih volitvah še onemogočiti opozicijo.
    Gašper Završnik 6. 12. 2020 | 07:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Maria Voglar, Slovenka v Venezueli

    »Vsi, ki ne verjamete, kako hudo je, pridite v Venezuelo«

    Predsednica društva venezuelskih Slovencev Maria Voglar o krizi in slovenski skupnosti v Venezueli.
    Gašper Završnik 3. 3. 2019 | 10:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Prehodni venezuelski predsednik Juan Guaidó: Naš boj je popolnoma suveren

    Juan Guaidó: V plenjenju države je izginilo od 400 do 500 milijard dolarjev.
    Gašper Završnik 18. 2. 2019 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ko v Venezueli zboliš, se začne pekel

    Bolniki nimajo dostopa do zdravljenja, primanjkuje anestetikov, postelj, zdravil in osnovnih pripomočkov.
    Gašper Završnik 27. 2. 2019 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    VenezuelaVenezuelski SlovenciNicolas MaduročavizemDonald Trumprepatriacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    New Delhi, Agra in Radžastan

    V deželi mogulov in maharadž

    Naključen ogled dokumentarnega filma o Radžastanu, želje po toplem vremenu in že smo sedeli na letalu za New Delhi.
    4. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo