Prevoz na klic bo novost javnega potniškega prometa

Mobilnost: Država bo avtobusno in železniško mrežo dopolnila s prevozi na klic – Postopoma jih bodo uvedli v vseh regijah

V še ne potrjenem socialnem načrtu za podnebje 2026–2032 država predvideva uvedbo novosti v javnem potniškem prometu, ki bo še posebej pomembna za obrobna in redko poseljena podeželska območja: prevoz na klic. To obliko prevoza zdaj poznajo predvsem gibalno ovirani, prihodnje leto pa naj bi jo pilotno preverili tudi v nekaterih izbranih občinah. Zanimanje občin je veliko. Železnica je hrbtenica prometa, podpora so medkrajevni avtobusi in mestni javni potniški promet, tako da s prevozi na klic rešujemo še zadnje kilometre, pravi Suzana Tajnik. FOTO: Simona Fajfar»Na ministrstvu smo leta 2022 začeli projekt prevozov na klic za gibalno ovirane, ki se je izkazal za zelo uspešnega, tako da ga bomo razširili še na druge uporabnike in na območja, kjer medkrajevni avtobusni linijski potniški ...