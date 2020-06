Prevozi za starejše še okrnjeni, a spet dostopni

Zavod Sopotniki brezplačne prevoze starejšim ponuja v 13 občinah.



Avtomobile razkužujejo in prezračujejo, ne združujejo prevozov ...



V Zlati mreži so 500 prostovoljcev usposobili za delo v novih razmerah.



Prostofer deluje v 37 občinah, čez pol leta bo še v dvanajstih.

Med epidemijo niso upali tvegati

Marko Zevnik pravi, da bi starejši s Sopotniki radi odšli tudi kam na obisk.



Za zdaj še prikrajšani za klepet

ℹNajvečkrat k zdravniku



Starejši največkrat uporabijo storitev Sopotnikov za obisk zdravnika (65 odstotkov), v 23 odstotkih pa se odpravijo v trgovino, na banko, pošto ali k frizerju. Nekaj več kot pet odstotkov prevozov namenijo kulturnim in zabavnim dogodkom, skoraj tri odstotke pa za obiske. Manj kot odstotek vseh prevozov izkoristijo za obisk pokopališča, zdravilišča, izlet ali kaj drugega.

Po središču Novega mesta z Leonom



Prejšnji teden so v občini Novo mesto prvič predstavili novost na področju trajnostne mobilnosti: električno vozilo, ki so ga po domačinu, olimpioniku Leonu Štuklju, imenovali Leon. Električno vozilo, na katerega se domačini še privajajo, sedaj dnevno opravi okoli 50 kilometrov. V petek je Leon peljal že okoli 30 potnikov, v soboto pa 50. Sprejema manj potnikov, kot bi jih sicer – v njem se bo lahko vozilo pet ljudi -, ker upoštevajo navodila NIJZ. Leon vozi krožno pot po širšem mestnem jedru oziroma na območju med Kandijo in Novim trgom oziroma odpelje z parkirišča na Novem trgu prek Rozmanove ulice, Glavnega trga in Kandijskega mosta do peščenega avtomobilskega parkirišča v Kandiji in parkirišča na Trdinovi ulici.



Električno vozilo Leon prve dni prepeljalo več deset ljudi



Leon omogoča lažje in hitrejše premikanje občanov in ostalih obiskovalcev mestnega jedra. Vozilo je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, v soboto pa med 8.30 in 13. uro. Prebivalci in obiskovalci Novega mesta si lahko prevoz v delovnem času zagotovijo s klicem na telefonsko številko 031 663 067, na območjih, ki omogočajo varno zaustavitev, pa lahko voznika zaustavijo z roko. Prevozi so brezplačni, vozilo – ki ga vozijo prostovoljci, ki sicer sodelujejo v projektu Prostofer oziroma v novomeški različici prevoza za starejše Rudi - nima voznega reda, temveč se prilagaja potrebam občanov.

Mestna občina Novo mesto je za nakup vozila Leon pridobila 80-odstotno sofinanciranje Ekosklada. Letošnjemu letu primerno je Leon svojo prvo sezono začel v barvah Novomeške pomladi, kulturno-umetniške manifestacije iz leta 1920, katere glavni pobudniki so bili znani slovenski umetniki, med katerimi so najbolj znani pesnik Anton Podbevšek in Miran Jarc ter slikar Božidar Jakac.

Mestna občina Novo mesto z električnim vozilom Leon nadaljuje trajnostno nadgradnjo sistemov javnega prometa, ki je za zdaj organizirano na dva načina: s sistemom za izposojo koles GoNM in z že omenjenimi prevozi za starejše Rudi, kjer so v letošnjem letu prepeljali več kot 200 oseb in naredili približno 6000 kilometrov. Leto pred tem pa so prepeljali 778 potnikov in prevozili 16.070 kilometrov. Novomeščani pa načrtujejo razviti tudi sistem za souporabo vozil in prevoze na klic.

Ljubljana - S preklicem epidemije so po državi spet začele delovati različne oblike prevozov za starejše: Sopotniki, Prostofer, Rudi, Kavalir, Leon … V občinah na različne načine organizirajo možnost brezplačnega prevoza, ki ga zdaj ponovno uvajajo po navodilih in smernicah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Obvezni so uporaba maske, razkuževanje, prezračevanje avtomobila in, koliko se da, razdalja med šoferjem in potnikom.»Ponovno delujemo zadnjih 14 dni, morda ponekod tri tedne, vendar smo se morali prilagoditi razmeram,« pravi Marko Zevnik, direktor zavoda Sopotniki, ki sicer ponuja brezplačne prevoze za starejše v 13 občinah. Prostovoljci zavoda pomagajo starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje oziroma želijo z medgeneracijskim sodelovanjem preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev predvsem iz manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, ker nimajo avta ali zaradi slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Sopotniki so v šestih mesecih pred epidemijo opravili več kot 5100 prevozov oziroma prevozili skupno 125.148 kilometrov. V povprečju so opravili 24,1 kilometra na prevoz.​Storitev zdaj znova uvajajo, saj so prevoze opustili, še preden je bila uradno razglašena epidemija covida-19. »Takoj ko so zaprli domove za starejše, smo tudi mi prenehali s prevozi, ker smo ocenili, da je tveganje preveliko. Vozimo starejše ljudi, pa tudi naši prostovoljci so večinoma starejši. Nismo hoteli tvegati,« razloži Zevnik.​Številni njihovi prostovoljci, ki kot koordinatorji sprejemajo klice po občinah ali pa so prostovoljni vozniki, so se med epidemijo vključili v sistem civilne zaščite. Pomagali so pri oskrbi starejših, ki so ostali doma in so potrebovali pomoč, na primer nakup v trgovini. »V Ajdovščini smo z dvema našima avtomobiloma sodelovali pri delu Rdečega križa, tako da smo dostavljali hrano ljudem, ki so jo potrebovali,« pojasni Zevnik. Predvideva, da bodo ta konec tedna tudi v Ajdovščini spet zagotovili prevoze za starejše.V nekaterih drugih občinah pa ti že delujejo. »Ko je civilna zaščita prenehala pomagati ljudem z dostavo blaga iz trgovine, se je izkazalo, da nekateri potrebujejo pomoč: prevoz do trgovine ali do zdravnika. Zato smo spet začeli s prevozi starejših, vendar smo storitev prilagodili navodilom NIJZ oziroma smo jo na začetku omejili na najnujnejše: prej smo poklicali v trgovino, tako da je starejši prišel le po naročeno in plačal, ni pa se zadrževal v trgovini, torej je bil čim krajši čas izpostavljen,« razloži sogovornik.​Po navodilih NIJZ so v avtomobile namestili pregrado, držijo se tudi navodil za razkuževanje in drugih ukrepov. »Zdaj bi številni starejši radi odšli kam na obisk, vendar tega še ne izvajamo,« pravi Marko Zevnik, ki upa, da bodo razmere kmalu takšne, da bodo lahko starejšim zagotovili storitev v nekdanjem obsegu, ko je bilo mogoče s Sopotniki ne le do trgovine ali k zdravniku, ampak tudi na klepet oziroma na kakšen dogodek.​Zaradi zaščitnih ukrepov, kot sta sedenje potnika na zadnjem sedežu, za pregrado, in prevoz le enega potnika, ne pa združevanje prevozov, se je izgubil eden od pomembnih ciljev projekta, poudarja Zevnik: »Včasih smo v trgovino, na primer, peljali dve gospe iz dveh vasi, ki sta v tem času tudi poklepetali. Ali pa so starejši med opravkom klepetali s šoferjem. Vedno smo govorili, da nismo le prevoz, ampak zagotavljamo tudi socialne stike. Zdaj pa je ta dimenzija Sopotnikov zaradi omejitev, ki jih je prinesla epidemija, okrnjena.« Dodaja, da komaj čakajo, da bo projekt Sopotniki spet tak, kot so ga prostovoljci in starejši vajeni.​Podobno pravijo v zavodu Zlata mreža, kjer imajo projekt Prostofer (skovanka iz besed »prostovoljni« in »šofer«), s katerim zagotavljajo organizirane prevoze starejših oziroma vseh, ki sicer ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.Z vračanjem življenja v običajne tirnice so začeli postopoma izvajati prevoze starejših, vendar morajo vsi, prostovoljci in starejši, upoštevati navodila NIJZ: razkuževanje avtomobila oziroma delov, ki se jih dotikamo, prezračevanje avtomobila, pri vožnjah ne združujejo prevozov in s tem – podobno kot opozarjajo pri Sopotnikih – ne morejo zagotavljati socialnih stikov med uporabniki. Prav tako je okrnjeno pogovarjanje potnikov z voznikom, saj morajo sedeti na zadnjih sedežih in imeti predpisano razdaljo.​Miha Bogataj, direktor zavoda Zlata mreža, dodaja, da so morali vse prostovoljce – teh je okoli 500 – usposobiti za delo v novih razmerah, prav tako morajo navodila upoštevati njihovi uporabniki. Zdaj Prostofer deluje v 37 občinah, v prihodnjih šestih mesecih pa bodo to storitev razširili še v 12 novih, pravi Bogataj, ki predvideva, da bodo do konca leta delovali v 60 občinah. V občinah, kjer Prostoferja še ne poznajo, ne pričakujejo skokovitega povečanja števila voženj in prevoženih kilometrov, saj se storitev v novem okolju uveljavlja postopoma oziroma morajo starejši sprejeti novost, ki jim bogati življenje.