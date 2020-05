Prevozniki bodo počakali do torka

Avtobusni prevozniki, ki opravljajo turistične prevoze, so obupani, vendar so napovedane proteste prevoznikov, združenih v obrtno-podjetniški zbornici (OZS), po včerajšnjih obljubah o do deset tisoč evrov pomoči za posameznega prevoznika, o izplačilu čakanja na delo do julija ter o približno 35 milijonov evrov vrednem rizičnem skladu za financiranje obratnega kapitala do torka zamrznili.Najbolj trpi avtobusni sektor, ki v turističnem delu stoji že od marca, zato je tudi položaj v njem najbolj pereč. V tovornem cestnem prometu, kjer se ubadajo z neplačanimi terjatvami in likvidnostnimi problemi, so se naročila manjšala ...