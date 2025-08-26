Prevozniki: Razmere na primorski avtocesti so nevzdržne, nastaja velika škoda

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije opozarjata, da so zaradi zaprtja vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo ter preusmeritve tovornega tranzita na mejni prehod Fernetiči razmere na primorski avtocesti nevzdržne. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Od 17. avgusta zvečer je vipavska hitra cesta med Razdrtim in Vipavo na smernem vozišču proti Novi Gorici in Vrtojbi zaradi celovite obnove zaprta. Promet z osebnimi vozili in lokalni tovorni promet sta preusmerjena na vzporedno regionalno cesto, tovorni tranzitni promet pa je preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Zaradi tega in zaradi sočasnega poostrenega mejnega nadzora italijanskih oblasti v zadnjih dneh pred mejnim prehodom Fernetiči oz. na avtocestnem odseku med Fernetiči in razcepom Gabrk prihaja do stalnih dolgih zastojev, vozniki kljub prepovedi uporabljajo tudi regionalne ceste na območju. Zastoji segajo tudi na primorsko avtocesto.

Ker je zaradi kaosa pred Fernetiči promet preusmerjen tudi na mejni prehod Škofije, zdaj do zastojev prihaja tudi med razcepom Srmin in Škofijami.

Zaradi nastalih razmer je sicer minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pred dnevi obrnil na italijanskega kolega Mattea Piantedosija. Pozval ga je k ustrezni prilagoditvi izvajanja mejne kontrole oziroma prometne ureditve na Fernetičih.

Predstavniki prevoznikov pri obrtno-podjetniški in gospodarski zbornici opozarjajo, da je zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti in neustrezne prometne ureditve primorska avtocesta, ki je osrednja prometna žila države, postala praktično neprevozna. Kot navajajo, podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost pa se nevarno poslabšuje.

Pristojne obe združenji pozivata k takojšnjemu ukrepanju. Za danes ob 15. uri sta sklicali nujni sestanek na Razdrtem, na katerem želijo priti do konkretnih rešitev.

Na sestanek so povabili premierja Roberta Goloba, ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ministra Poklukarja in vodstvo Darsa.