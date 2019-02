FOTO:Preživetje območja odvisno od razvoja gospodarstva

Stavba nekdanjega Nolika, ki jo je obnovila občina in v začetku tega meseca oddala v najem podjetju Duriart. FOTO: Simona Fajfar

Edino upanje so mlade družine

V treh mesecih bo znano, kakšen izdelek bodo delali v obnovljeni zgradbi obrtne cone Podpreska. FOTO: Simona Fajfar

V hali ne bo klasične proizvodnje oken ali vrat

»Zdaj se ukvarjamo s preprodajo, razvili pa smo nov produkt, ki ga bomo delali v novih prostorih,« pravi Marko Košmrlj, direktor podjetja Duriart. FOTO: osebni arhiv

Košmrlj: Država se zaveda problema

Za stavbo v obrtni coni Podpreska, ki je le za rušenje, je nekaj zanimanja. FOTO: Simona Fajfar

V obrtni coni Podpreska ima občina urejeno skladišče lesa in pripravo sekancev za občinski daljinski sistem ogrevanja. FOTO: Simona Fajfar

Hrib, Loški Potok – V obmejnem Loškem Potoku, ki ga mladi zapuščajo zaradi pomanjkanja zaposlitev, je občina obnovila eno od stavb nekdanjega podjetja Lik oziroma Nolik v Podpreski in jo oddala v najem domačinu Marku Košmrlju. Podjetnik in direktor podjetja Duriart računa, da bi z novim produktom v eni izmeni delo lahko dobilo 50 ljudi.Najemna pogodba med občino Loški Potok in podjetjem Duriart velja od začetka meseca. »Občina je leta 2016 za 150.000 evrov kupila celotni kompleks podjetja Nolik v stečaju,« pravi župan Ivan Benčina. S tem je v Podpreski, vasi v obmejni in redko poseljeni krajevni skupnosti Draga, dobila obrtno cono s 16.000 kvadratnimi metri površine in tremi stavbami.S pomočjo evropskih sredstev so cono komunalno opremili in obnovili eno od stavb, pravi Benčina: »Objekt smo obnovili z namenom, da spodbudimo gospodarsko dejavnost v Dragarski dolini, ki se prazni. Če bodo zaposlitve, bodo mladi tu ostali.« V občini Loški Potok, ki ima malo manj kot 2000 prebivalcev, od tega jih dobrih 400 živi v Dragarski dolini, so že pred dvema desetletjema izgubili večino lesnopredelovalnih obratov, ki so prebivalcem zagotavljali zaposlitev. »Mladi odhajajo tja, kjer sta delo in zaslužek,« pravi župan. Podatki to potrjujejo: v Loškem Potoku je bilo leta 2017 rojenih 23 otrok, umrlo je 29 prebivalcev, priselilo se je 72 ljudi – večinoma upokojencev, ki si želijo mir –, odselilo pa 94. V Dragarski dolini so v zadnjih nekaj letih ostali brez trgovine, pošte, gostilne, lani še brez podružnične osnovne šole in vrtčevskega oddelka …»Edini način, da te trende spremenimo, so mlade družine. Te pa bodo tu ostale ali sem prišle le, če bomo imeli zaposlitve,« je pragmatičen Benčina. Za 750.000 evrov vredno obnovo objekta v obrtni coni se je občina zadolžila za pol milijona evrov. »Računamo, da bomo z najemnino odplačevali obroke,« pravi Benčina, ki meni, da bo novo podjetje priložnost za domačine in ljudi s širšega območja, tudi iz Hrvaške. Na občini pravijo, da je zanimanje tudi za drugi objekt v coni, a je ta tako dotrajan, da ga bo treba porušiti in postaviti na novo.Marko Košmrlj napoveduje, da bo proizvodnja v obnovljeni stavbi zaživela že v kratkem. Podjetje Duriart ima zdaj tri zaposlene in je registrirano za lesno predelavo in proizvodnjo stavbnega pohištva. »Ukvarjamo se s preprodajo, razvili pa smo tudi nov produkt, ki ga bomo izdelovali v novih prostorih,« pravi Košmrlj. Več o novem produktu ni hotel povedati, dejal pa je, da v Podpreski ne bo klasične proizvodnje oken ali vrat, ampak bodo večino del opravili kooperanti, oni pa bodo opravili le začetno in zaključno fazo, zato v hali tudi ne bodo potrebovali večjih strojev. Kot pravi, ima podjetje mrežo kupcev in prodajalcev, zato pričakujejo, da bodo novost, ki je še niso zaznali ne pri domačih ne pri tujih proizvajalcih, uspešno ponudili trgu. »Vzorci bodo predvidoma pripravljeni v treh mesecih.«Devetindvajsetletni Marko Košmrlj se zaveda pomembnosti zagotavljanja delovnih mest na podeželju: »Sam sem moral iskati delo zunaj občine, kjer živim, in vem, da mora to narediti večina mladih iz Loškega Potoka in tudi iz drugih krajev na obrobju Slovenije. Toda s tem, ko mladi odhajajo, kraj zamira.« Po njegovem se država zaveda teh problemov, saj obstajajo razpisi, ki podpirajo razvoj gospodarstva na podeželju.Tako zagon proizvodnje v obnovljeni hali v Podpreski ni le podjetniški načrt. »Kraj hočemo na novo oživiti in zagotoviti, da se mladi ne bodo izseljevali.« Župan Benčina pa dodaja: »Vizija naše občine ni razvoj turizma, ampak proizvodnih gospodarskih dejavnosti, ki bodo omogočile ohranitev poseljenosti območja, preživetje ljudi in razvoj teh krajev.«