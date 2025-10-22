Pri Arsu izdali oranžno vremensko opozorilo, možni nalivi in razlivanje voda

Vremenoslovci Agencije RS za okolje so za jutri izdali oranžno opozorilo za veter na Primorskem. Sunki vetra bodo lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro, morje se bo razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale. Za preostali del države so pri Arsu izdali rumeno vremensko opozorilo za veter in nevihte.

Jutri bo na vzhodu države sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. Dež se bo na zahodu Slovenije čez dan krepil in do večera zajel vso državo, napovedujejo pri Arsu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Nad zahodnim delom Evrope se bo pojavil izrazit ciklonski sistem, katerega južni sektor bo potiskal topel in vlažen zrak proti srednji Evropi, so na družbenem omrežju facebook zapisali pri portalu Neurje.si.

Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer možne tudi nevihte. Padavine bodo do petka zjutraj ponehale, čez dan bodo možne krajevne plohe, so še napovedali pri Arsu. Jutri zvečer in v noči na petek bodo vode ponovno začele naraščati. Znova bodo izrazito narasle reke v zahodni in deloma osrednji Sloveniji, kjer se ob večjih nalivih lahko razlijejo posamezne reke in hudourniki. Narasla bo tudi Kolpa s pritoki.

V četrtek se bodo jutranje temperature gibale od šest do 14, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo nekaj stopinj hladneje. Zjutraj bo okoli šest stopinj, čez dan se bo v sredini države ogrelo do 13 stopinj Celzija.

V času krompirjevih počitnic bo glede na napoved portala Neurje.si večinoma suho in razmeroma sončno vreme z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.