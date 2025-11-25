Pri divjih pticah v Ljubljani in Kopru potrdili ptičjo gripo

Nacionalni veterinarski inštitut je pri rumenonogem galebu, najdenem v občini Ljubljana, in labodu grbcu, najdenem v občini Koper, potrdil visoko patogeno aviarno influenco oziroma ptičjo gripo. V veterinarski upravi so ob tem znova pozvali k upoštevanju preventivnih ukrepov in spremljanju zdravstvenega stanja rejnih živali.

Pri obeh pticah so potrdili aviarno influenco tipa A in podtipa H5N1, so sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kot so poudarili, za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo.

Rejce pozivajo k pozornemu spremljanju zdravstvenega stanja svojih živali, v primeru opozorilnih znakov pa naj takoj obvestijo veterinarja. Ti znaki so zmanjšana poraba krme in vode za več kot pet odstotkov, več kot petodstotni padec nesnosti ter pogin, ki presega trikratnik običajnega dnevnega pogina.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce k pozornemu spremljanju zdravstvenega stanja svojih živali, v primeru opozorilnih znakov pa naj takoj obvestijo veterinarja. Slika je simbolična. FOTO: Reuters

Znaki bolezni so sicer med drugim ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter živčne motnje. Pri slednjih v upravi izpostavljajo tresenje in zavijanje glave in vratu, krče ter nekoordinirano gibanje, živali pa lahko tudi težko stojijo, so neaktivne in imajo spuščene peruti.

Ker se lahko bolezen prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, naj se sprehajalci izogibajo vodnim površinam, na katerih živijo vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo mrtve vodne ptice, ujede ali večje število poginulih drugih vrst ptic na isti lokaciji, naj pokličejo številko 112, so pozvali.

Na resnost razmer v EU je po njihovih navedbah v ponedeljek opozorila tudi Evropska agencija za varnost hrane. Med 6. septembrom in 14. novembrom so v 26 državah EU pri divjih pticah odkrili 1443 primerov aviarne influence, kar je štirikrat več kot v istem obdobju lani in največ od leta 2016. Tudi evropska agencija poziva k okrepljenemu spremljanju in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, da se prepreči vnos bolezni v reje perutnine in ptic v ujetništvu, so dodali.