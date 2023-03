Pri ilegalnih migracijah je nujna pomoč EU

Tanja Fajon in Antonio Tajani, zunanja ministra Slovenije in Italije, sta se na današnjem srečanju v Ljubljani zavzela za nadaljnjo krepitev prijateljskih odnosov med državama. Pogovarjala sta se tudi o možnosti, da bi Italija, Slovenija in Hrvaška skupaj zavarovale zunanjo schengensko mejo pred nezakonitimi migracijami, kar bodo zunanji ministri vseh treh držav obravnavali na srečanju, ki bo čez nekaj mesecev v Rimu.

Slovenska zunanja ministrica je poudarila, da z italijanskim kolegom ne podpirata le še močnejšega sodelovanja med obema državama, ki je že zdaj zelo dobro, ampak tudi okrepitev vezi znotraj Evropske unije in vseh njenih temeljnih pravil. Obisk Antonia Tajanija, ki je hkrati tudi podpredsednik italijanske vlade (iz vrst stranke Naprej, Italija Silvia Berlusconija), je bil prvi na najvišji državni ravni pod vladama Roberta Goloba in Giorgie Meloni, ki sicer zastopata nasprotna politična bregova. Tajani se je v nadaljevanju srečal še s slovenskim premierom in predsednico države Natašo Pirc Musar.

Za pomoč pri varovanju zunanje schengenske meje

Med temami, ki sta se jih zunanja ministra danes lotila, je bilo v ospredju vprašanje nezakonitega priseljevanja v Evropsko unijo, ki poteka po vse bolj obremenjeni balkanski poti do Italije. Podatki slovenske policije kažejo, da je število nedovoljenih prehodov slovensko-hrvaške meje letos precej poskočilo. Oba sogovornika sta sicer pohvalila uspešno sodelovanje obeh varnostnih organov pri skupnem varovanju slovensko-italijanske meje, pri čemer ga bodo v prihodnje še razširili. »Ministru smo zagotovili, da bomo naredili vse, da bomo pomagali pri spopadanju z nezakonitim priseljevanjem, predvsem na zunanji schengenski meji, kjer bi sodelovali s Hrvaško,« je po srečanju dejala Fajonova. Zunanji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške se bodo glede tega sestali v Rimu pred poletjem.

Antonio Tajani in Tanja Fajon, zunanja ministra Italije in Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»S Tanjo Fajon sva se strinjala, da pri vprašanju ilegalnih migracij ni dovolj le sodelovanje na meddržavni ravni, ampak je treba nastopiti skupaj z drugimi državami članicami, na ravni Evropske unije,« je opozoril Tajani. Dodal je, da bo k zmanjšanju ilegalnih migracij pripomogla tudi s stabilizacija razmer na Zahodnem Balkanu, zato je pomembna njihova čimprejšnja evropska integracija.

Več turistov in več letov med Rimom in Ljubljano

Tako Fajonova kot Tajani sta poudarila pomen dobrega gospodarskega sodelovanja med državama, pri čemer je italijanski zunanji minister napovedal organizacijo poslovnega srečanja, ki bi to sodelovanje še povečalo. Poudarila sta področje turizma in prometnih povezav ter se zavzela za več letalskih povezav med Ljubljano in Rimom. Glede energetskega področja je Tajani na novinarsko vprašanje potrdil slovensko-italijansko partnerstvo pri projektu Severnojadranske vodikove doline, evropskem projektu, ki podpira raziskave in razvoj vodikovih tehnologij. Hkrati je pojasnil tudi, da si Italija prizadeva postati nekakšen hub za dobavo plina z Bližnjega vzhoda in Alžirije ter za organizacijo transporta v druge evropske države.

Obisk italijanskega zunanjega ministra in podpredsednika vlade Antonia Tajanija je bil prvi na najvišji ravni pod vladama Roberta Goloba in Giorgie Meloni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V okviru ukrajinske vojne, prehranske in energetske krize pa sta ministra poudarila pomembnost skupnega nastopa pri ohranjanju varnosti in stabilnosti na širšem območju severnega Jadrana, Sredozemlja in Zahodnega Balkana. Omenila sta tudi projekt Evropske prestolnice kulture 2025, ki je čezmejno povezal Novo Gorico in Gorico; obe mesti bo v zvezi s tem prihodnji teden obiskal tudi italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano.

Manjšine predstavljajo obogatitev družbe

Tanja Fajon je italijanskega kolega seznanila s težavami, s katerimi se spopada slovenska skupnost v Italiji, predvsem pri pomanjkljivem uresničevanju zaščitnega zakona, ter v okviru tega s sistemsko zagotovitvijo slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu in potrebo po večji avtonomiji slovenskega šolstva. Tajani, ki se je srečal tudi s predstavniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, je zagotovil, da manjšine predstavljajo obogatitev družbe in da bo prisluhnil njihovim težavam. Kljub temu pa je menil, da bi zagotovitev predstavnika slovenske narodne skupnosti zahtevala ustavne spremembe, kar bi bilo precej zapleteno uresničiti.