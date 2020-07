Ob 4.50 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,8 v bližini Kobarida. Kot so sporočili z Arsovega Urada za seizmologijo, učinki potresa niso presegli IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).So pa potres čutili številni prebivalci Slovenije. Po prvih podatkih so tresenje občutili vsaj v zahodni in osrednji Sloveniji, navajajo na omenjenem uradu.Če ste potres zaznali potres, lahko izpolnite njiihov vprašalnik