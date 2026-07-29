Pretrgana nosilna jeklenica žičnice, ki je za Kočo na Golici življenjska žila

Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice, je Planinsko društvo Jesenice sporočilo na facebooku. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Predsednik društva Bojan Erjavšek si želi, da bi jo popravili do nove sezone.

»Žičnica ni samo naprava. Za Kočo na Golici je njena življenjska žila. Po njej na goro pripeljemo hrano, pijačo, plin, gradbeni material, opremo in vse, kar koča potrebuje za življenje. Brez nje si delovanja koče skoraj ne moremo predstavljati,« so ob tem zapisali v planinskem društvu.

V društvu so sicer tik pred začetkom obnove fasade koče, kar je zanje eden največjih projektov zadnjih let. Ves material bi morali pripeljati prav z žičnico, so navedli.

Erjavšek je za STA povedal, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Material za obnovo pa jim bo prihodnji teden do koče pomagala pripeljati Slovenska vojska s helikopterjem, je dejal.