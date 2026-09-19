Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se odzvali na razkritja, povezana z zlorabami

Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se na poizvedovanje STA odzvali na najnovejša razkritja, povezana s sistematičnimi zlorabami v konjeniškem klubu v Velenju. »Obsojamo vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej kadar gre za otroke in druge ranljive osebe,« so zapisali. Vpletenemu trenerju so zamrznili licenco.

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Konjeniška zveza Slovenije zanika poročanje medijev, da naj bi bili na zvezi o sumih zlorab v Velenju obveščeni že konec leta 2022 in da naj bi od prijaviteljic izsilili umik prijave.

»Po pregledu razpoložljive dokumentacije in evidenc ugotavljamo, da zveza leta 2022 ni prejela dopisa oziroma prijave jahačic v zvezi z navedenim primerom. Zato tudi ne moremo potrditi navedbe, da naj bi bila takšna prijava pozneje preklicana. Glede dogodka z domnevno snemalno napravo iz leta 2021 zveza ni prejela uradne prijave,« so zapisali v izjavi za STA.

So pa na nacionalni panožni zvezi potrdili, da so letos prejeli »konkretno prijavo«, ki jo trenutno obravnavajo v skladu s svojimi pravili in pristojnostmi. Zaradi varstva zasebnosti prijaviteljice in drugih vpletenih oseb ter zagotavljanja nepristranskosti postopka posameznih navedb, dokazov in poteka postopka v tej fazi ne morejo podrobneje komentirati ali prejudicirati ugotovitev.

»Z omenjenim strokovnim delavcem je bila na njegovo pobudo dogovorjena takojšnja zamrznitev licence. Ukrep velja do nadaljnjega in je bil sprejet neodvisno od ugotovitev oziroma poznejših odločitev pristojnih organov zveze,« so potrdili pri zvezi.

»Če bodo zbrane informacije kazale na sum ravnanj, katerih obravnava je v pristojnosti organov pregona, jih bo zveza posredovala pristojnim organom oziroma bo z njimi sodelovala. Po zaključenem postopku bomo glede na ugotovljena dejstva sprejeli tudi morebitne dodatne ukrepe v okviru svojih pristojnosti,« so poudarili pri Konjeniški zvezi Slovenije. Zaradi zaščite vseh vpletenih, zlasti morebitnih žrtev in mladoletnih oseb, do zaključka postopka ne morejo posredovati dodatnih informacij.

Vpletenemu trenerju so zamrznili licenco. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela

O zlorabah v Konjeniškem klubu Velenje je ta mesec obširno in prvi poročal časnik Dnevnik, njihovo poročanje pa so nato povzeli tudi drugi osrednji slovenski mediji. Po poročanju medijev se je na uredništvo obrnilo več kot deset nekdanjih jahačic.

Njihova pričevanja segajo tudi do 15 let v preteklost in razkrivajo sistematičen vzorec zlorab, ki jih očitajo dolgoletnemu glavnemu trenerju. Trener naj bi varovankam v zameno za spolne odnose ponujal ugodnosti, kot so boljši konji za jahanje, cenejši treningi in nastopi na tekmovanjih.

Dekleta, ki so odnose zavrnila ali jih želela prekiniti, naj bi trener kaznoval z izključevanjem s treningov, odvzemom ugodnosti ter psihičnim in verbalnim nasiljem. Nekatere oškodovanke trdijo, da jih je trener med spolnimi odnosi fotografiral ali snemal oziroma od njih zahteval gole fotografije, kasneje pa jim grozil, da bo posnetke javno objavil ali pokazal članom kluba. Vsaj ena izmed jahačic naj bi bila ob začetku teh odnosov še mladoletna.

Na Policijski upravi Celje so potrdili, da so policisti konec avgusta prejeli prijavo suma storitve kaznivih dejanj grožnje in zatajitve. Postopek je trenutno v fazi zbiranja obvestil.