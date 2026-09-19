  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se odzvali na razkritja, povezana z zlorabami

    Pričevanja deklet segajo tudi do 15 let v preteklost in razkrivajo sistematičen vzorec zlorab, ki jih očitajo dolgoletnemu glavnemu trenerju.
    Konji. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela
    Galerija
    Konji. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela
    STA
    19. 9. 2026 | 08:28
    4:02
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se na poizvedovanje STA odzvali na najnovejša razkritja, povezana s sistematičnimi zlorabami v konjeniškem klubu v Velenju. »Obsojamo vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej kadar gre za otroke in druge ranljive osebe,« so zapisali. Vpletenemu trenerju so zamrznili licenco.

    PREBERITE TUDIGlasne maše klečalcev za tiho krepitev patriarhata

    Konjeniška zveza Slovenije zanika poročanje medijev, da naj bi bili na zvezi o sumih zlorab v Velenju obveščeni že konec leta 2022 in da naj bi od prijaviteljic izsilili umik prijave.

    »Po pregledu razpoložljive dokumentacije in evidenc ugotavljamo, da zveza leta 2022 ni prejela dopisa oziroma prijave jahačic v zvezi z navedenim primerom. Zato tudi ne moremo potrditi navedbe, da naj bi bila takšna prijava pozneje preklicana. Glede dogodka z domnevno snemalno napravo iz leta 2021 zveza ni prejela uradne prijave,« so zapisali v izjavi za STA.

    So pa na nacionalni panožni zvezi potrdili, da so letos prejeli »konkretno prijavo«, ki jo trenutno obravnavajo v skladu s svojimi pravili in pristojnostmi. Zaradi varstva zasebnosti prijaviteljice in drugih vpletenih oseb ter zagotavljanja nepristranskosti postopka posameznih navedb, dokazov in poteka postopka v tej fazi ne morejo podrobneje komentirati ali prejudicirati ugotovitev.

    »Z omenjenim strokovnim delavcem je bila na njegovo pobudo dogovorjena takojšnja zamrznitev licence. Ukrep velja do nadaljnjega in je bil sprejet neodvisno od ugotovitev oziroma poznejših odločitev pristojnih organov zveze,« so potrdili pri zvezi.

    »Če bodo zbrane informacije kazale na sum ravnanj, katerih obravnava je v pristojnosti organov pregona, jih bo zveza posredovala pristojnim organom oziroma bo z njimi sodelovala. Po zaključenem postopku bomo glede na ugotovljena dejstva sprejeli tudi morebitne dodatne ukrepe v okviru svojih pristojnosti,« so poudarili pri Konjeniški zvezi Slovenije. Zaradi zaščite vseh vpletenih, zlasti morebitnih žrtev in mladoletnih oseb, do zaključka postopka ne morejo posredovati dodatnih informacij.

    Vpletenemu trenerju so zamrznili licenco. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela
    Vpletenemu trenerju so zamrznili licenco. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela

    O zlorabah v Konjeniškem klubu Velenje je ta mesec obširno in prvi poročal časnik Dnevnik, njihovo poročanje pa so nato povzeli tudi drugi osrednji slovenski mediji. Po poročanju medijev se je na uredništvo obrnilo več kot deset nekdanjih jahačic.

    Njihova pričevanja segajo tudi do 15 let v preteklost in razkrivajo sistematičen vzorec zlorab, ki jih očitajo dolgoletnemu glavnemu trenerju. Trener naj bi varovankam v zameno za spolne odnose ponujal ugodnosti, kot so boljši konji za jahanje, cenejši treningi in nastopi na tekmovanjih.

    image_alt
    Samo sprememba zakonodaje ne bo rešila življenja žensk

    Dekleta, ki so odnose zavrnila ali jih želela prekiniti, naj bi trener kaznoval z izključevanjem s treningov, odvzemom ugodnosti ter psihičnim in verbalnim nasiljem. Nekatere oškodovanke trdijo, da jih je trener med spolnimi odnosi fotografiral ali snemal oziroma od njih zahteval gole fotografije, kasneje pa jim grozil, da bo posnetke javno objavil ali pokazal članom kluba. Vsaj ena izmed jahačic naj bi bila ob začetku teh odnosov še mladoletna.

    Na Policijski upravi Celje so potrdili, da so policisti konec avgusta prejeli prijavo suma storitve kaznivih dejanj grožnje in zatajitve. Postopek je trenutno v fazi zbiranja obvestil.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Molivci

    Glasne maše klečalcev za tiho krepitev patriarhata

    Obračajo se k Bogu in ga prosijo, da bi hrvaško ljudstvo končno spregledalo, se spreobrnilo in moškega v družini (spet) postavilo za duhovno avtoriteto.
    Anja Intihar 18. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ursula opozarja: Slovenija lahko konča na napačni strani evropske zgodovine

    Janša s svojim dejanjem ni le obrnil na glavo slovenske politike, temveč je zabil klin tudi v enotnost držav EU.
    Janez Markeš 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ženske čutijo natanko tako kot moški

    Na vešalih nove stvarnosti so ostala vprašanja, ki se nič več ne krotovičijo, ker vedo, da so mrtva.
    Zorana Baković 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javni uslužbenci

    Eni javni uslužbenci brez dela od doma, drugi po deset dni na mesec

    Po preklicu hibridnega načina dela iz leta 2022 imajo po ministrstvih za delo zaposlenih na domu zelo neenotno prakso.
    Tomica Šuljić 19. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Šli ste k specialistu, zaradi bolniške pa morate do osebnega zdravnika. Zakaj?

    Na ZZZS priznavajo, da gre za nepotrebno administrativno breme, in napovedujejo spremembe.
    18. 9. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zimski regres

    Božičnica bo letos višja: koliko bo denarja in kdaj mora biti na računu

    Čeprav smo še v obdobju kratkih rokavov, se konec leta nezadržno približuje.
    Nina Čakarić 18. 9. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski Hollywood: v Piranu in Portorožu sta snemala Mastroianni in Čap

    Prav ob snemanju Kruha in soli v Piranu in okolici je češki režiser predlagal, da bi moral Triglav film ob morju urediti filmski studio.
    Boris Šuligoj 18. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Sosedov hrup, smrad in muhe: pravnik pojasnjuje, kako lahko ukrepate

    Kaj lahko storite zaradi sosedovega hrupa, neprijetnega vonja po gnoju, muh in onesnažene ceste? Pravnik pojasnjuje možnosti ukrepanja.
    Pravnik na dlani 17. 9. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Električni vozni park v podjetju

    Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

    Nič več le okoljska odločitev, ampak tudi poslovna in razvojna strategija
    Nejc Gole 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalizacija zdravstva

    Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

    Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
    Miran Varga 19. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

    Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
    Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Dan inovativnosti 2026

    Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

    Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
    Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    spolne zlorabeKonjeniški klub VelenjeKonjeniška zveza Slovenijezloraba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Zlorabe

    Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se odzvali na razkritja, povezana z zlorabami

    Pričevanja deklet segajo tudi do 15 let v preteklost in razkrivajo sistematičen vzorec zlorab, ki jih očitajo dolgoletnemu glavnemu trenerju.
    19. 9. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Švedska

    Žarek upanja s severa za levico

    V času vzpona skrajne desnice so v skandinavski kraljevini očitno zmagale bolj napredne politične stranke.
    Gorazd Utenkar 19. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Kinorecenzija) Nevidno zlo, še ena odlična grozljivka režiserja Ure izginotja

    Nova različica Nevidnega zla prinaša krvavo, napeto in presenetljivo zabavno grozljivko, ki bo najbolj razveselila ljubitelje žanra in videoiger.
    19. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Preobrat pri AfD in Siegmundov nasmeh morskega psa

    V svojem bistvu sicer še naprej gojijo mračno vizijo nemške prihodnosti, državo namreč nenehno prikazujejo, kot bi bila na robu katastrofe.
    19. 9. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Sredi koruze na Krškem polju so za 60 gostov pripravili prav posebno večerjo

    Na Krškem polju so med koruzo pogrnili mize za 60 gostov. Krškopoljec se je v večhodnem meniju pojavil v povsem nepričakovanih oblikah.
    Alenka Kociper 19. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Kinorecenzija) Nevidno zlo, še ena odlična grozljivka režiserja Ure izginotja

    Nova različica Nevidnega zla prinaša krvavo, napeto in presenetljivo zabavno grozljivko, ki bo najbolj razveselila ljubitelje žanra in videoiger.
    19. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Preobrat pri AfD in Siegmundov nasmeh morskega psa

    V svojem bistvu sicer še naprej gojijo mračno vizijo nemške prihodnosti, državo namreč nenehno prikazujejo, kot bi bila na robu katastrofe.
    19. 9. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Sredi koruze na Krškem polju so za 60 gostov pripravili prav posebno večerjo

    Na Krškem polju so med koruzo pogrnili mize za 60 gostov. Krškopoljec se je v večhodnem meniju pojavil v povsem nepričakovanih oblikah.
    Alenka Kociper 19. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

    Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

    Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    16. 9. 2026 | 09:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo