FOTO:Pri lajšanju težav v nosečnosti pomaga tudi hipnoza

Je ginekologinja, specializirana za bolezni nosečnice in ploda, porodničarka ter uveljavljena znanstvenica. Pred slabim letom je prevzela vodenje novoustanovljenega postojnskega centra za nosečnice. Zavzema se za to, da bi se visoko specializirana medicina prenesla tudi na manjše centre, saj so veliki preobremenjeni, in to občutijo tudi nosečnice. V postojnski porodnišnici, ki je med 14 slovenskimi porodnišnicami četrta največja, se na leto rodi okoli 1500 otrok. Ta intervju se je začel nekoliko pozneje zaradi rojstva malega Nejca, pri katerem je pomagala. Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić zagotavlja, da rojstvo otroka vsakič ...