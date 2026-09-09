Pri nas danes plohe in nevihte, oranžno opozorilo na Hrvaškem

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    Slovenija

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    Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    R. I., STA
    9. 9. 2026 | 07:13
    9. 9. 2026 | 07:26
    4:29
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    Po vročem začetku tedna pri nas, se poletje počasi poslavlja, danes se obeta precej nestanovitno vreme. Po napovedih Arsa bodo danes plohe in nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu.

    Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Kot je Arso objavil na omrežju X, bo zahodno Slovenijo dosegla močnejša nevihtna linija, ob prehodu so verjetni močnejši nalivi in sunki vetra.

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    Hidrolog Polajnar: Vode primanjkuje, rešitev je le dolgotrajen dež

    Po poročanju portala Neurje.si bo po izračunu modela ICON-D2 največ padavin do četrtka zjutraj padlo na zahodu Slovenije, kjer lahko lokalno pade od 70 do več kot 100 milimetrov dežja.

    Zaradi velike količine vlage bodo predvsem na Goriškem in v Slovenski Istri tako v sredo kot tudi v četrtek možne močnejše nevihte z dolgotrajnimi nalivi, sunki vetra in pogostimi udari strel, še navajajo, ob tem pa opozarjajo, da lokalno niso izključeni hudourniški porasti vodotokov ter zastajanje padavinske vode. 

    Na Hrvaškem vremenski preobrat; posebej nestanovitno v Istri

    Prav tako se izrazita vremenska sprememba obeta na Hrvaškem. Po še enem vročem dnevu se bo vreme na Hrvaškem danes začelo izraziteje spreminjati. Z zahoda se bo širila oblačnost, ponekod bodo že čez dan možni dež, plohe in nevihte, krajevno tudi močnejši nalivi, sunki vetra in toča, poroča Večernji list.

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    Za danes in jutri so izdana opozorila zaradi možnosti neurij in hudourniških poplav, za reško območje pa velja oranžno opozorilo. Posebej nestanovitno vreme pričakujejo v Istri, na severnem Jadranu in v osrednji Hrvaški.

    Najvišje dnevne temperature bodo še med 28 in 33 stopinjami Celzija, na vzhodu države tudi višje. Ponoči bo v notranjosti veter obrnil na severni, ob Jadranu pa bo po jugu zapihala burja, kar bo prineslo občutno ohladitev.

    Meteorološko poletje, ki se je začelo 1. junija in končalo konec avgusta, je bilo v Sloveniji rekordno vroče vse od leta 1950, odkar obstajajo primerljivi podatki. Bilo je tudi rekordno po osončenosti in hkrati izrazito podpovprečno namočeno. Po še nedokončnih podatkih Arsa je bilo letošnje meteorološko poletje približno sedmo najbolj suho v obdobju 1950-2026.

    Proti koncu tedna se bo postopoma umirilo

    Četrtek bo precej hladnejši in večinoma deževen. Največ padavin pričakujejo v gorskem delu Hrvaške in na severnem Jadranu, proti koncu tedna pa naj bi se vreme postopoma umirilo.

    Jutri pri nas občutno hladneje

    Po napovedih Arsa bo v Sloveniji ponoči oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte.  Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

    Danes bodo v krajih zahodno od nas začele nastajati nevihte, ki se bodo do večera razširile nad ostale sosednje pokrajine. V Kvarnerju bo pihal zmeren jugo.

    Jutri bo oblačno, predvsem v krajih zahodno ter deloma južno in severno od nas bodo krajevne padavine z nevihtami, vmes bodo tudi nalivi. Zapihal bo vzhodni veter, ponekod ob Jadranu burja.

    V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

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