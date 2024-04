Pri nas doslej en primer ugrabitve poldrugo leto starega otroka

V nadaljevanju preberite tudi:

Več kot teden dni dolgo iskanje dveletne deklice Danke se je tragično končalo. Izginotje in zločin, ki sta globoko pretresla celotno Srbijo in širšo regijo, odpira vrsto vprašanj, tudi o tem, kaj lahko sami naredimo v prvih urah, ko otrok izgine, in čemu se moramo izogniti. Damjan Miklič, vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte v Upravi kriminalistične policije, pravi, da je čas odločilni dejavnik, poudarja pa tudi, da so iskalne akcije izvedene le v približno 20 odstotkih primerov pogrešanih oseb. Večino primerov policija namreč reši s klasičnim zbiranjem obvestil in poizvedbami. V zadnjih dvajsetih, tridesetih letih so policisti v Sloveniji obravnavali le en primer ugrabitve poldrugo leto starega otroka in ga na srečo našli v enem dnevu.