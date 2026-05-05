Pri nas primanjkuje do 30 odstotkov babic in babičarjev

V registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege pri Zbornici – Zvezi je bilo na zadnji dan aprila vpisanih 635 diplomiranih babic in babičarjev. Po njihovih ocenah v slovenskem zdravstvenem sistemu primanjkuje približno od 20 do 30 odstotkov izvajalcev babiške nege.

Natančno število kadra bo mogoče ugotoviti po sprejetju novih kadrovskih standardov ter normativov v zdravstveni in babiški negi, ki temeljijo na potrebah pacientk in pacientov, je ob današnjem mednarodnem dnevu babic povedala Anita Prelec, predsednica Zbornice – Zveze.