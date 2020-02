FOTO:Pri nas sosežigajo Švicarji, Italijani, Avstrijci in Čehi

Ljubljana – V Sloveniji delujejo tri sosežigalnice – Lek Ljubljana, Vipap Krško in Salonit Anhovo -, zakaj se ukvarjamo le s slednjo? Omenjeni očitek je v zadnjih tednih, kar prebivalci Goriške in slovenski zdravniki stopnjujejo pritisk na odločevalce v primeru Salonita, večkrat slišati. Primerjava emisij iz »sosežigalske« trojke v 2018 kaže, da je Salonit v zrak izpustil petkrat več onesnaževal kot Vipap in 55-krat več kot Lek.



Skupne emisije Leka, Salonita in Vipapa so samo v 2018 znašale prek tri milijone kilogramov, skupaj pa so sosežgali okrog 200.000 ton odpadkov.

Salonitovi izpusti so znašali dobrih 2,6 milijona kilogramov, Vipapovi dobrih 510.000 kilogramov, Lekovi pa nekaj manj kot 47.950 kilogramov; v slednjih niso vštete razpršene emisije hlapnih organskih spojin, ki jih je bilo dobrih 121000 kilogramov. V Salonitovih izpustih izstopa rakotvorni benzen, ki ga ni zaslediti niti v Lekovih niti Vipapovih. Lek je »izjemen« po fluorovih spojinah in diklormetanu, Vipap pa po vsoti rakotvornih snovi in prašnatih anorganskih snovi, ki jih je letno za dobrih trideset kilogramov, se pa v njih »skrivajo« najbolj rakotvorni elementi. Vsota težkih kovin se v Salonitu približuje 70 kilogramom na leto. Salonit je rekorder med primerjanimi tovarnami tudi po izpustih rakotvornega skupnega organskega ogljika (TOC): prek sto ton ga je emitiral v 2018 ali trinajstkrat več kot Lek. Lek ima obrate v Ljubljani, Lendavi, Mengšu in na Prevaljah. Pregled emisij TOC kaže, da jih je največ emitiral na lendavski lokaciji – skoraj tri tone, na ljubljanski dve toni, v Mengšu poldrugo tono in na Prevaljah 1,3 tone. Količinsko v vseh treh sosežigalnicah prednjačijo izpusti dušikovih oksidov, ki gredo v deset- in stotisoče kilogramov, v Salonitu jih je celo za poldrugi milijon kilogramov. Sosežig v omenjeni onesnaževalski »trojki« je tudi vir velikih količin ogljikovega monoksida.

Do milijonskih dobičkov tudi s sosežigom





Vsa tri podjetja obvladujejo tujci: Lek je v lasti švicarskega farmacevtskega koncerna Novartis, Salonit si delijo Italijani in Avstrijci, Vipap je v češki lasti.



Lek je z dobrimi štiri tisoč zaposlenimi v 2018 ustvaril milijardo evrov čistih prihodkov od prodaje in 116,7 milijona čistega dobička. Kot je razvidno iz poslovnega poročila, sežig in sosežig odpadkov izvajajo na dveh lokacijah - v Lendavi in Mengšu. Za primerjavo: v Lendavi »uničijo« dobrih sedem tisoč ton odpadkov, v Mengšu so s sosežigom z zemeljskim plinom v 2018 odstranili 1823 ton odpadnih topil.







Tudi Salonit je v 2018 posloval uspešno: sosežgal je 109.000 ton odpadkov, od teh prek 70 odstotkov uvoženih, okrog dvesto zaposlenih pa je po podatkih baze Gvin ustvarilo 71 milijonov evrov prihodkov in dobrih 15 milijonov evrov čistega dobička.



Vipap s štiristo zaposlenimi in proizvodnjo okrog 200.000 ton različnih vrst papirja sosežge okrog 89.000 ton lastnih odpadkov na leto, od teh dve tretjini muljev in tretjino lubja ter lesnih ostankov. Leto 2018 je zaključil z 1,3 milijona evrov čiste izgube.

Dokler ne motijo lokalnega prebivalstva ...





Uroš Macerl iz zasavskega Eko kroga meni, da mora »civilna družba (so)sežigalnice, kjer koli že bile, maksimalno nadzirati: »Izkušnje kažejo, da nadzor države ne funkcionira, kot bi moral.« Tudi zato se Salonitu, pravi Macerl, zaradi upora prebivalcev in zdravstvene stroke ne dogaja krivica, saj ga emisije evidentno uvrščajo med največje slovenske onesnaževalce. »Je pa res, da bi morali oko vreči še na koga, saj imamo kopico okoljskih problemov, ki bi jih kazalo čim prej preveriti. Tudi zadeve, o katerih govorimo manj ali sploh ne, najbrž niso nedolžne. Koliko bodo izpostavljene kot problem, pa je odvisno predvsem od lokalnega prebivalstva.«