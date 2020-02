Pri Pahorju v torek drugi krog posvetovanj

Preberite še: Počivalškov prvi korak k novi koaliciji

Predsednik republikebo v torek opravil drugi krog posvetovanj o izboru kandidata za predsednika vlade. Sestal se bo z vodji tistih poslanskih skupin, ki glede tega predsedniku v prvem krogu še niso podale dokončnega stališča, to so SDS, SMC, NSi, DeSUS in SAB, so sporočili iz Pahorjevega urada.Če se bo Pahor odločil DZ predlagati kandidata za predsednika vlade, se želi prepričati, da ima kandidat zadostno podporo poslank in poslancev državnega zbora, so sporočili. Svojo odločitev mora v skladu z ustavo sporočiti najkasneje do vključno 28. februarja.V prvem krogu posvetovanj je Pahor povabil vodje vseh poslanskih skupin, a so mu v LMŠ, SD in Levici dejali, da si želijo predčasnih volitev. Prvak SNSpa je takrat dejal, da ne bo šel na pogajanja za vstop v vlado