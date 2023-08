Pri pomoči potrebna pozornost na prevare

»V vseh tragedijah se najde kdo, ki bi se rad okoristil,« svarijo v koprskem društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki so v teh dneh zaznali poskus zlorabe svojega imena. Kot poudarjajo, sami ne zbirajo denarja za pomoč prizadetim v poplavah, saj niso registrirani v ta namen. Donatorje preusmerjajo na humanitarne organizacije. Pri Telekomu Slovenije so za večjo preglednost na svoji spletni strani izpostavili seznam organizacij, ki so prejemnice SMS-donacij.

»Zelo smo hvaležni prav vsem,« pravi Matic Slapšak iz Rdečega križa Slovenije, kjer so akcijo pomoči ob najhujših poplavah v Sloveniji do zdaj ocenili kot zelo uspešno. Do včeraj zjutraj so zbrali več kot pol milijona evrov pomoči. Pri tem pa opozarja, naj bodo ljudje pri nakazilih natančni pri navedbi sklica (preko katerega je mogoče slediti nakazilu) in pri izbiri prave kode namena – to je CHAR, mednarodna oznaka za donacije.

Izjemni odziv ljudi in ustanov

»Ljudje pomagajo fizično, finančno in materialno. Včasih jih moramo kar ustaviti, denimo pri ponujanju oblačil in pohištva, saj morajo prizadeti v poplavah najprej sanirati svoje domove in bo šele čez kakšen teden znano, kaj natanko potrebujejo,« pravi Mojca Kepic iz Slovenske karitas. Njihovih 430 prostovoljcev je v minulih dneh pomagalo več kot pet tisoč ljudem. Priskrbeli so jim bodisi živež in oblačila bodisi namestitve in pomoč pri čiščenju domovanj. Do včeraj zjutraj so zbrali tudi več kot 407.000 evrov, ki so jih že poslali škofijskim Karitas na prizadetih območjih.

»Odziv je neverjeten,« prav tako poudari Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Od sobote do včeraj so zbrali več kot 100.000 evrov, podjetja in posamezniki pa nosijo tudi hrano, čistila in sredstva za osebno higieno. Sami so sprožili akcijo za Tom telefon, ki deluje pod njihovim okriljem, s katero v obliki bodrilnih sporočil nagovarjajo otroke, mladostnike in njihove starše, ki so se zaradi ujm znašli v stiski. Ti jih lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 116111.

Pomoč prizadetim v hudih poplavah napovedujeta tudi krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, ki bosta skupaj s slovenskimi ustanovami, medijskimi hišami in predstavniki gospodarstva v zamejstvu danes predstavili solidarnostno akcijo, v okviru katere bodo odprli poseben račun za nakazilo pomoči rojakom v Sloveniji.

Številne so tudi pobude pomoči od različnih ustanov, organizacij in občin v Sloveniji. V Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, denimo, so se s Fundacijo Študentski tolar odločili, da bodo študentom, ki so bili oškodovani zaradi poplav, že ta mesec pomagali z 39.000 evri izredne pomoči. Število prijavljenih prek aplikacije Uprave za zaščito in reševanje (Poplave 2023) za nudenje pomoči ob poplavah pa neprestano raste.

Telekom s seznamom organizacij

»Če vas kdorkoli kontaktira v imenu društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, da zbiramo finančna sredstva za namen poplav po Sloveniji – to ne drži,« so v društvu zapisali na svojem facebook profilu. Dodali pa so, da kljub temu nameravajo tudi sami pomagati, zaradi česar so se že povezali s koprsko civilno zaščito in gasilsko brigado.

»Ni prvič, da so nas poskušali tako izrabiti. Poskusi goljufanja so se dogajali prek lažnih FB-profilov, neizsledljivih klicev na stacionarne telefone, tudi z obiski na domu,« razlaga Larisa Štoka, predsednica društva, ki se je pred leti izkazalo z vseslovensko dobrodelno akcijo za koprskega dečka Krisa in od tedaj pomagajo tudi drugim hudo bolnim otrokom.

Pri Telekomu Slovenije so pojasnili, da so organizacije, ki prejmejo SMS-donacije – te so namenjene zbiranju sredstev za prizadete v poplavah – zaradi večje preglednosti izpostavili v seznamu, ki je objavljen na njihovih spletnih straneh. »Storitev omogočamo izključno organizacijam, ki v skladu z zakonom opravljajo humanitarne, splošno koristne ali dobrodelne dejavnosti, tako da je uporaba storitve varna in enostavna, denar pa v celoti nakazan organizacijam, ki so jim sredstva, zbrana prek SMS-donacij, namenjena,« so navedli.