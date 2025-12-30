Pri poslovanju Upravne enote Vrhnika odkrili več nepravilnosti

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti dela poslovanja Upravne enote Vrhnika v letu 2024, so sporočili iz računskega sodišča.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Upravne enote Vrhnika v letu 2024 v delu, ki se nanaša na izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke, pri čemer je o pravilnosti delovanja sodišče izdalo mnenje s pridržkom.

Računsko sodišče je ugotovilo več nepravilnosti, med drugim, da Upravna enota Vrhnika v več primerih pred plačilom računov ni preverjala pravnega temelja in višine obveznosti, pri oddaji evidenčnih naročil blaga in storitev ni pridobila informacij o ponudnikih in cenah na trgu, ni pristopila k aktivnostim za sklenitev novega sporazuma oziroma pogodbe za uporabo uradnih prostorov za sklepanje zakonske zveze ter ni spoštovala pogodbenih določil.

Ker Upravna enota Vrhnika med izvajanjem revizije ni odpravila vseh nepravilnosti, je računsko sodišče od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila.