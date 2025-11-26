Pri prazničnih nakupih smo Slovenci varčnejši kot v drugih članicah EU

Prodaja v trgovini na drobno se navadno poveča vsak december. Tudi lanski ni bil z vidika povečane potrošnje v primerjavi s preostalimi meseci lanskega leta nobena izjema, pravi v četrtek objavljeno poročilo Statističnega urada RS (SURS).

Decembra najbolj široko odpremo denarnice in za nakupe v trgovinah porabimo več denarja kot v preostalih mesecih. Kljub temu se je prodaja lani povečala nekoliko manj kot leto prej. Prihodek podjetij v trgovini na drobno je bil v zadnjem mesecu lanskega leta za 11,9 odstotka večji od povprečnega mesečnega prihodka v opazovanem letu, po drugi strani pa za 2,1 odstotka manjši kot decembra 2023.

Obdarovanje in praznovanje

V primerjavi s preostalimi meseci lanskega leta se je zaradi nakupov prazničnih daril prihodek decembra najbolj povečal v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami (za 34,4 odstotka) ter trgovinah z živili (za 14,9 odstotka), kar je mogoče pripisati predvsem obdarovanju in praznovanju. Precej se je povečala tudi prodaja v trgovinah s farmacevtskimi, medicinskimi in kozmetičnimi proizvodi (za 14,1 odstotka), poroča SURS.

Stopnja rasti decembrskega prihodka podjetij v trgovini na drobno v primerjavi s povprečnim mesečnim prihodkom VIR: SURS

Lanski december je bil v primerjavi s predlanskim manj uspešen za večino glavnih skupin dejavnosti trgovine na drobno. Prodaja se je povečala le v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami (za 19,5 odstotka) ter trgovinah z izdelki za prosti čas (za 4,7 odstotka). V vseh preostalih večjih skupinah so se prihodki zmanjšali. Največji upad je bil zaznan v trgovinah s kozmetičnimi in farmacevtskimi izdelki (za šest odstotkov manj prihodkov kot decembra predlani) ter trgovinah s pohištvom (za 4,2 odstotka manj prihodkov).

Varčnejši kot drugod po EU

Prebivalci Slovenije smo ob koncu leta v povprečju bolj zapravljivi kot v preostalih mesecih, vseeno pa smo pri nakupih v veselem decembru precej bolj preudarni od večine prebivalcev preostalih članic Evropske unije.

Prodaja neživilskih izdelkov je bila v Sloveniji decembra lani v primerjavi s povprečno mesečno prodajo v lanskem letu izrazito pod povprečjem EU. Evropsko povprečje pri razliki med decembrsko prodajo in povprečno mesečno prodajo v letu 2024 je znašalo 22,1 odstotka, medtem ko je razlika v Sloveniji obsegala 10,9 odstotka, kar je našo državo uvrščalo na predzadnje mesto med članicami EU, pred Luksemburgom. Po drugi strani so največjo razliko izmerili na Češkem, in sicer 40,8-odstotno.

December je mesec nakupov. FOTO: Roman Šipić

Nekoliko višje se je Slovenija uvrstila pri živilskih izdelkih. Decembrska prodaja teh je povprečno mesečno prodajo lani presegla za 14,9 odstotka. To je bilo sicer še vedno pod povprečjem EU, ki je znašalo 15,9 odstotka. Največjo razliko so izmerili na Irskem (23,5 odstotka), na dnu lestvice pa sta bili Hrvaška (trije odstotki) in Grčija (2,8 odstotka).

Uvoz »prazničnih« izdelkov

S prazničnim časom in običaji so izraziteje povezane nekatere skupine izdelkov. To je mogoče opaziti tudi pri porastu vrednosti uvoza, saj v zadnji četrtini leta uvozimo več izdelkov, primernih za darila, in izdelkov, s katerimi ustvarjamo praznično razpoloženje. Tudi leto 2024 pri tem ni odstopalo, saj se je uvoz večine skupin proizvodov, ki jih povezujemo s praznovanjem in obdarovanjem, povečal.

Uvoz izdelkov, primernih za ustvarjanje prazničnega razpoloženja VIR: SURS

V zadnjih treh mesecih lanskega leta je najbolj narasel uvoz pirotehničnih izdelkov. Skupno smo jih uvozili za 1,9 milijona evrov, kar je za 46,2 odstotka višja vrednost kot predlani v zadnji četrtini leta. Za tretjino (33,3 odstotka) se je v isti primerjavi zvišala tudi vrednost uvoza poštnih razglednic in čestitk. Znašala je 400.000 evrov, kar je predstavljalo polovico celotne vrednosti lanskega uvoza teh izdelkov. Narasla je še vrednost uvoza garnitur za razsvetljavo novoletnih jelk. V lanskem zadnjem četrtletju smo jih uvozili za 1,1 milijona evrov, kar je za 22,2 odstotka več kot v istem obdobju predlani. Po drugi strani pa sta v primerjavi s predlanskim zadnjim četrtletjem padli vrednosti uvoza penečih vin (za 7,4 odstotka) in viskijev (za 2,7 odstotka), so zapisali pri SURS.

V zadnjih treh mesecih lanskega leta je najbolj narasel uvoz pirotehničnih izdelkov, in sicer za kar 46 odstotkov.

Družabni december

Ob koncu leta poteka veliko javnih dogodkov na prostem, med drugim koncerti, zabave, sejmi in otroške prireditve. Poleg tega mesta pripravijo tudi praznično razsvetljavo, ki poskrbi za prešerno vzdušje in ne pritegne zgolj lokalnih obiskovalcev. V Mestni občini Ljubljana so domači turisti lani prav decembra ustvarili največ, tj. 11,9 odstotka vseh lanskih (domačih) prenočitev v prestolnici. V drugi največji občini, Mariboru, je bil ta delež 10,5-odstoten.

Ob koncu leta poteka veliko javnih dogodkov na prostem, med drugim koncerti, zabave, sejmi in otroške prireditve, mesta pa pripravijo tudi praznično razsvetljavo, ki poskrbi za prešerno vzdušje. FOTO: Tomi Lombar

Domači turisti so sicer v lanskem decembru največkrat prenočili v zdraviliških občinah, kar je predstavljalo 44,5 odstotka vseh njihovih prenočitev v tem mesecu. Zdraviliškim občinam so sledile gorske (22,6 odstotka) in obmorske občine (17,5 odstotka).

Največ domačih turistov je decembra lani v nastanitvenih obratih po Sloveniji prenočilo na zadnji dan leta, in sicer približno 18.500. Največ prenočitev domačih turistov je bilo na silvestrovo v občini Kranjska Gora, približno 2300, sledili sta občina Bohinj z nekaj več kot 1600 prenočitvami in občina Brežice, v kateri je največje slovensko naravno zdravilišče, s približno 1500 prenočitvami.

December je tudi mesec, ko pogosteje obiščemo gostinske obrate. Prihodek od prodaje v dejavnosti strežba jedi in pijač je bil v zadnjem mesecu lani za 4,9 odstotka večji od povprečnega mesečnega prihodka v lanskem letu in tudi za 7,4 odstotka večji kot decembra 2023, sklene poročilo SURS.