Pri treh zaposlenih med epidemijo samo dodatki presegli 11.000 evrov

Spletni portal Necenzurirano je na podlagi odločitve upravnega sodišča od UKC Ljubljana pridobil poimenski seznam najbolje plačanih za december 2020, na vrhuncu drugega vala epidemije covida-19. Plače z dodatki segajo tudi nad 20 tisočakov. V UKC Ljubljana so ta mesec za plače namenili 33 milijonov evrov, od tega za dodatke 12,5 milijona.

Portal je poimenski seznam plač od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana neuspešno poskušal pridobiti že v začetku leta 2021. Nato so se obrnili na urad informacijskega pooblaščenca, ki je aprila 2021 ugodil njihovi zahtevi. UKC Ljubljana pa je odločbo urada izpodbijal s tožbo.

Kot povzema Necenzurirano, so v UKC Ljubljana namreč ocenili, da bi bili njihovi zaposleni »nedvomno deležni takšnih in drugačnih, predvsem negativnih odzivov okolice glede višine plače«, v javnosti stigmatizirani, vse to pa bi »ključno negativno vplivalo na izvrševanje delovnih nalog zaposlenih«. Upravno sodišče pa je nato pred dnevi dalo prav uradu informacijske pooblaščenke in odločilo, da mora UKC Ljubljana razkriti poimenski seznam plač.

Na seznamu, ki ga danes objavlja portal, je med desetimi najbolje plačanimi zdravniki v decembru 2020 šest zdravnikov s klinike za infekcijske bolezni ter po dva z interne in kirurške klinike. Pet zdravnikov je prejelo več kot 20.000 evrov bruto, najvišji izplačani znesek pa je bil 27.482 evrov bruto. V zneskih so vključeni tako redno delo kot dodatki za nadurno delo, za stalno pripravljenost in za epidemijo covida-19. Pri treh so samo dodatki presegli 11.000 evrov.