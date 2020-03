Pri vzponu na Mali Triglav se je smrtno ponesrečil planinec

Planinska zveza: Gore bodo počakale Preberite še

Reševanje je v tem času tvegano tudi zato, ker gorski reševalci nimajo ustrezne zaščitne opreme. FOTO: Boštjan Fon

Pred dnevi že nesreča na zaledenelem slapu

Policisti so danes dopoldne na območju Triglava obravnavali nesrečo , v kateri je umrl planinec iz tujine. Okoliščine kažejo, da je moški, opremljen s cepinom, čelado in derezami, v globino padel pri vzponu na Mali Triglav in nato obležal v Snežni konti. Z gore ga je prepeljal vojaški helikopter.Ob nesreči so znova pozvali ljudi, naj se te dni, ko ne le v hribih, pač pa tudi po vsej državi zaradi širjenja koronavirusa vladajo posebne razmere, ne odpravljajo v visokogorje. »Samo previdnost je premalo, potrebna sta tudi razum in velika mera odgovornosti. V aktualnih razmerah odsvetujemo ture v visokogorje. Bodite pošteni do reševalcev, posadk helikopterjev, zdravstvenega osebja, policije in mnogih drugih ljudi, ki se v tem trenutku in tudi sicer trudijo še s tisoč in eno nalogo,« je zapisal, predstavnik za odnose z javnostjo na Policijski upravi Kranj.Podobno so pred dnevi pozvali že gorski reševalci: »Javnost mora vedeti, da so v sedanji epidemiološki situaciji omejitve tudi pri gorskem reševanju. Ob sumu na okužbo ponesrečenca s covidom-19 bodo piloti prevoz s helikopterjem zelo verjetno odklonili, gorski reševalci pa bodo najprej poskrbeli za lastno varnost in reševanja se lahko precej zapletejo, saj v tej situaciji ni nič samoumevno.«Njihov poziv je prišel takoj za tem, ko se je v nedeljo že zgodila huda nesreča, pri kateri so morali posredovati gorski reševalci, helikopter in policija. Takrat je čez zaledeneli slap nad Jezerskim padel alpinist in se hudo poškodoval.Kot je pojasniliz gorske reševalne službe, je pri helikopterskem reševanju problem ta, da nimajo ustrezne zaščitne obleke za reševalce. Če bi torej morali pomagati ponesrečencu z vidnimi znaki okužbe, bi morali to narediti po klasični poti, to pa pomeni, da je v neposrednem stiku s ponesrečencem vsaj šest ljudi. Po drugi strani pa niti reševalci ne morejo zagotovo vedeti, ali so res zdravi.Tudi Planinska zveza Slovenije je vsem ljubiteljem visokogorja priporočila, naj se glede na trenutne razmere odpovedo vsem aktivnostim v gorskem svetu, razen lažjih sprehodov v bližini doma, brez obiskovanja zahtevnejših in obljudenih ciljev.Letos je gorska reševalna služba opravila že več kot 80 intervencij, v skoraj polovici primerov so uporabili helikopter.