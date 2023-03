Pri zakonu o tujcih Golob hodi po Janševi poti

V nadaljevanju preberite:

Predlagana novela zakona o tujcih, ki naj bi po napovedi vlade Roberta Goloba olajšala dostop do tuje delovne sile in pospešila integracijo priseljencev, nevladne organizacije moti, ker bo po njihovi oceni otežila integracijo. Iz novele prejšnje vlade namreč ostaja veljavna zahteva po znanju slovenskega jezika za družinske člane tujih delavcev, kar bo privedlo do razdruževanja družin, diskriminacije in hujših kršitev človekovih pravic, svarijo nevladniki.