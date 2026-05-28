Pri županu Moravč hišne preiskave zaradi suma korupcije

V Moravčah se je zgodaj zjutraj začela obsežna policijska akcija, povezana z domnevnimi korupcijskimi dejanji. Po poročanju Slovenskih novic so kriminalisti izvedli več hišnih preiskav, med drugim pri županu občine Milanu Balažicu, podžupanu Marku Kladniku ter pri nekaterih lokalnih obrtnikih in občinskih uslužbencih. Občina je menda delno zaprta s policijskim trakom, po navedbah lokalnih virov pa je policija župana tudi domnevno odpeljala na zaslišanje.

S policijske uprave so za zdaj potrdili le, da na območju potekajo določene preiskovalne aktivnosti, povezane z gospodarsko kriminaliteto in korupcijo na podlagi odredb pristojnega sodišča in usmerjanja Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije. Več informacij naj bi bilo znanih v prihodnjih urah.

Po neuradnih informacijah iz Moravč naj bi preiskovalci preverjali posle, povezane z gradnjo in obnovo zasebne hiše župana Balažica v okolici Moravč. Župana je menda policija odpeljala že pred šesto uro zjutraj. Okrog hiše so napeljali trak in območje zaprli, prav tako so s trakom zaprli vhod v občino. Podlaga za postopek so po poročanju Slovenskih novic telefonski pogovori, ki so jim organi menda prisluškovali že dlje časa.

Po Moravčah naj bi sicer steklo še 21 hišnih preiskav, vmes se pojavlja tudi ime direktorja podjetja Termit, d. o. o., ter še nekaj drugih poslovnežev.

Ni prvič, da se je ime Milana Balažica znašlo pod drobnogledom organov pregona ali medijev. Župan Moravč je bil v preteklosti omenjen v več spornih zgodbah, med drugim v povezavi s prodajo občinskih zemljišč za gradnjo doma starejših občanov. Zaradi tega posla je bil po poročanju medijev vložen tudi kazenski postopek zaradi suma oškodovanja občine in zlorabe položaja. Balažic je vse očitke večkrat zanikal in trdil, da gre za politično motivirane napade.

Širša javnost Balažica pozna tudi kot nekdanjega diplomata in politika. Bil je veleposlanik Slovenije v Avstraliji, pred tem pa sodeloval pri demokratizaciji Slovenije in deloval na ministrstvu za zunanje zadeve. Kasneje je v javnosti pogosto nastopal kot eden najglasnejših nasprotnikov podjetja Termit in odlaganja odpadkov v Moravški dolini, kjer je opozarjal na domnevno okoljsko katastrofo in zdravstvene posledice za prebivalce.