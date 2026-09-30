Približno polovica ljudi se prej kot na zravnika obrne na umetno inteligenco

Skoraj polovica potrošnikov (47 odstotkov) v Srednji in Vzhodni Evropi se ob vprašanjih glede zdravja najprej obrne na umetno inteligenco, 60 odstotkov pa jih uporablja umetno inteligenco še pred posvetom z zdravstvenim strokovnjakom ali drugimi viri informacij, kažejo rezultati vprašalnika, ki ga je izvedlo mednarodno podjetje PricewaterhouseCoopers (PwC).

Namesto da bi se kot nekoč zanašali na tradicionalni zdravstveni sistem, ljudje sprejemajo odločitve o zdravju s pomočjo tehnologije, na podlagi vprašalnika sklepa svetovalno podjetje. »Tradicionalne meje, ki so zdravje obravnavale kot ločeno kategorijo, se vse bolj brišejo. Potrošniki rešitve iščejo v trgovini, prehranski industriji, tehnologiji in številnih drugih panogah,« ugotavlja Mieczysław Gonta, partner in vodja področja Consumer Markets za PwC CEE in Poljsko.

79 odstotkov vprašanih je namreč uporabljalo zdravstvene aplikacije ali pametne naprave, ki spremljajo podatke o zdravju, aktivnosti ali počutju, od tega dobra petina za spremljanje spanca, prav tako dobra petina za upravljanje jemanja zdravil ali prehranskih dopolnil, petina za spremljanje telesne dejavnosti, nekaj manj kot petina pa za prehrano.

Rezultati vprašalnika so sicer nekoliko presenetljivi. Le 56 odstotkov vprašanih si jih je za cilj zadalo daljše in bolj zdravo življenje, 47 odstotkov manj stresa, 37 odstotkov pa boljšo kakovost spanja. Skoraj vsi (96 odstotkov) pa se pri doseganju teh ciljev sooča s težavami. Med največjimi izzivi, torej tudi pri doseganju cilja življenja z manj stresa, so »stres, pomanjkanje časa, težave pri ohranjanju motivacije in omejena razpoložljiva sredstva,« ugotavlja PwC.

V letošnjem letu je več kot polovica vprašanih načrtovala povečano porabo svežega sadja in zelenjave, dobra tretjina pa vitaminov, mineralov in prehranskih dopolnil. Manj kot polovica jih namerava zmanjšati uživanje predelane hrane ali hrane z visoko vsebnostjo sladkorja. dobra tretjina želi zmanjšati porabo alkoholnih pijač, četrtina pa tobaka in izdelkov za vejpanje.

»Lekarne predstavljajo zaupanja vreden vir zdravstvenih podatkov v regiji,« navaja PwC, čeprav ugotavlja, da je le četrtina vprašanih pripravljenih z lekarnami deliti svojo zdravstveno dokumentacijo ali biometrične podatke.

PwC je februarja in marca 2026 »izvedel raziskavo med 21.808 potrošniki na vseh kontinentih.« Podjetje PwC je sicer samo največji partner podjetja ChatGPT Enterprise in obenem tudi prodajalec umetne inteligence Open AI drugim večjim podjetjem, je razvidno iz Wikipedie.