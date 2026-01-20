Približno polovica se je odrekla dodatku

Najbolj opazen učinek uvedbe dolgotrajne oskrbe doslej so nižje položnice za stanovalce domov za starejše občane, in sicer za od nekaj deset pa tudi do 700 ali celo 800 evrov. Ob vstopu v sistem so se morali posamezniki odpovedati dodatku za pomoč in postrežbo, kar pomeni, da je zanje razlika, koliko jim po novem ostane, manjša. Podatki kažejo, da je bila med vsemi, ki so danes že v dolgotrajni oskrbi, približno polovica upravičena do tega dodatka.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se te dni rad pohvali s konkretnimi položnicami, ki so jih ljudje, vključeni v institucionalno varstvo, začeli prejemati po 8. januarju. Tako govori o osebi, ki je v domu na Jesenicah za november plačala 1429 evrov, za december pa 791 evrov; nekdo je v Trbovljah prej odštel 1192 evrov, zdaj pa 678 evrov; en stanovalec v hrastniškem domu prej 1340 evrov, po novem pa 693 evrov. Vsako tovrstno objavo na spletnih platformah spremljajo komentarji, da ne moremo govoriti o tem, da so po več kot 600 evrov na boljšem, saj so ostali brez dodatka za pomoč in postrežbo. Ta prejemek, ki ga izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), se namreč izključuje s storitvami dolgotrajne oskrbe, torej morajo upravičenci odločiti za eno ali drugo.