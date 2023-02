Pričakovali odgovore o reformi, a jih niso dobili

Današnja izredna skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bila sklicana, ker je premier Robert Golob po srečanju koalicije na temo zdravstva na Brdu dejal, da se bo treba zdravstvene reforme lotiti v središčni točki, pri ZZZS. Člani skupščine so včeraj zato pričakovali odgovore na to, kaj čaka zavod in kakšna je strategija vlade, a so bili nad odgovori ministra za zdravje razočarani.

Nič novega nismo izvedeli. No, pravzaprav je novo le spoznanje, kako veliko je neznanje, je po skupščini povedal njen član in nekdanji minister za zdravje ter nekdanji direktor ZZZS Samo Fakin. Medtem ko so pričakovali, da bodo od ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana dobili odgovore na vprašanja, kako si predstavlja strukturne spremembe ZZZS, niso po Fakinovih besedah slišali nič več, kolikor je bilo predstavljeno v zaključkih koalicijskega srečanja na temo zdravstva na Brdu.

Brez pojasnil

Kako naj bi bila videti prenova zdravstvene blagajne, minister ni pojasnil, večkrat pa je poudaril pomembnost vzpostavitve transparentnosti sistema s primerljivimi podatki. »Za vsak evro, ki ga namenimo za zdravstvo, moramo vedeti, za kaj smo ga porabili,« je povedal. Pri tem bo ključna digitalizacija, zato je Alenka Kolar, v. d. generalnega direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, predstavila osnutek zakona o digitalizaciji: želijo, da je sistem enoten, pri pripravi pa predvidevajo težave predvsem pri iskanju tehnološkega kadra, pri podatkih, še vedno ni rešeno vprašanje, kateri zdravstveni delavci bodo imeli vpogled v pacientove podatke, v katere podatke, koliko časa in tudi kakšno vlogo ima pri tem pacient.

Fakin je poudaril, da se že zdaj natančno ve, kako je porabljen denar zavoda: »Če pa zdravstveni zavodi in bolnišnice nimajo analitike, je to problem ustanovitelja.« Dodal je, da so kar nekaj očitkov, ki jih je še navedel minister, predstavniki ZZZS argumentirano zavrnili. Minister je namreč opisal neenotno plačevanje preventivnih športnih pregledov, neujemanje šifrantov storitev na ZZZS in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, zavodovo zavračanje predlogov zdravnikov za administrativne razbremenitve ambulant primarnega zdravstva …

Tudi predsednik skupščine Drago Delalut z nastopom ministra ni bil povsem zadovoljen, saj je pričakoval, da bo že danes jasno, kakšna naj bi bila reforma zdravstvenega zavarovanja. Da so ostali brez odgovorov na vprašanja, povezana z zdravstveno reformo, je ocenila tudi predsednica upravnega odbora ZZZS Irena Ilešič Čujovič.

Minister je obljubil, da bodo, ko bodo na ravni vlade zedinjeni o spremembah in ko bodo imeli postavljene temelje, pristopili tudi do ZZZS. »V to vas bomo vključili. Druge poti ni,« je zagotovil, Ilešič Čujovičeva pa je dobila občutek, da je mislil resno. To je po njenem mnenju edini način, da bomo lahko sklenili širši družbeni konsenz, ki ga v tej državi potrebujemo glede zdravstvenega sistema.

Sicer pa člani skupščine napovedi o reformi podpirajo, a mora biti ta po njihovem mnenju dobro strukturirana, temeljiti pa mora na pravih temeljih. »Naše stališče je jasno. Zagovarjamo javni, organizacijsko učinkovit zdravstveni sistem, v katerem se namensko zbrana sredstva porabijo za zdravljenje in v katerem se delo plačuje po učinkovitosti in kakovosti,« je poudarila Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS.

Ministru Bešiču Loredanu je bilo včeraj signalizirano, naj pusti ZZZS ter se osredotoči na izvajalce zdravstvenih storitev in njihovo produktivnost.