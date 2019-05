Pričakovali so bolj tehtno razpravo 

Ljubljana – Nujna seja odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je bila prejšnji teden – zaradi nedopustnega zaračunavanja osnovnih storitev oskrbe v domovih za starejše jo je zahtevala Levica –, je razočarala predstavnike civilne družbe, saj so pričakovali bolj tehtno razpravo in določitev ukrepov za spremembe. Zgodilo pa se ni nič.



Poleg predsednice Združenja za dostojno starost Srebrna nit Biserke Marolt Meden se je seje udeležil tudi predsednik sveta upokojencev ljubljanskega doma na Taboru prof. dr. Ignacij Voje. Kot je povedal za Delo, je v navzočnosti odločevalcev in izvajalcev oskrbe in zdravstvene nege v domovih za starejše pričakoval sprejetje rešitev in ukrepov o tej čedalje hujši problematiki. Jasno je namreč, da zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je v pripravi, teh problemov ne bo rešil.

Predloge bi bilo treba oblikovati precizneje

Kot je dejal dr. Voje, so se sicer vsi strinjali, da je treba poiskati rešitve. Na koncu je vladna koalicija zavrnila vse predloge Levice. Ta je med drugim predlagala, da bi ministrstvo za delo moralo v pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev jasno določiti, katere storitve in pripomočki se oskrbovancem ne smejo zaračunavati kot dodatne storitve. Predlagali so tudi, da bi morali določiti obvezno soglasje pristojnega ministrstva k cenam dodatnih storitev, ki jih predlaga organ upravljanja izvajalca. Pri tem je dr. Voje poudaril, da bi tudi Levica morala bolj precizno oblikovati predloge.

Dietno prehrano plačajo, a je ne dobijo

Dr. Vojetu se zdi predvsem nedopustno, da v domovih dodatno zaračunavajo dietno prehrano, na primer za sladkorne bolnike, nato pa se dogaja, da je kljub plačilu ne dobijo, z obrazložitvijo, da je nimajo. Na plačilno listo dodatnih storitev po njegovem tudi ne sodijo previjanje nog, obuvanje elastičnih nogavic, nameščanje slušnih aparatov, kar vse sodi pod zdravstvene težave. Mnogih dodatnih storitev, ki jih stanovalci plačajo, pa v domovih zaradi pomanjkanja kadra ne morejo izvesti.



Da so razmere v domovih za starejše čedalje hujše, kaže tudi 1194 podpisov pod peticijo stanovalca Doma Petra Uzarja Tržič Draga Isteniča Starajmo se z dostojanstvom; kar 992 so jih dobili iz različnih domov po Sloveniji.