Pričakovan gost promet z zastoji, zapore zaradi Maratona Franja

Potem ko je v soboto večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti med Podtaborom in predorom Karavanke trajal več kot 13 ur, je na gorenjski avtocesti podobno stanje pričakovati tudi danes. Prav tako je napovedan gost promet na vpadnicah do turističnih krajev, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Ponekod bodo zapore zaradi Maratona Franja.

Na gorenjski avtocesti so v soboto nastajali tudi do 15 kilometrov dolgi zastoji, kar pomeni več kot dve uri čakalne dobe. »Policisti smo storili vse, kar je bilo v naši moči. Sodelovali smo tudi z drugimi deležniki. Prometnih nesreč na avtocesti v tem časovnem obdobju nismo obravnavali,« so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.

Promet po vzporednih cestah je bil normalen in niso zaznali zastojev. So pa policisti zaznali nekaj posameznih primerov obračanja voznikov v delovni zapori in intervencijski poti na avtocesti med odcepoma Lesce in Jesenice vzhod v smeri Karavank ter ustrezno ukrepali.

Tudi danes je na gorenjski avtocesti pričakovati podobno stanje kot v soboto, gost promet z zastoji se bo po pričakovanjih pojavljal tudi na vpadnicah do turističnih krajev in izletniških točk. Policisti voznikom svetujejo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in spremljajo ažurne informacije ter poskrbijo za varnostni pas.

Hkrati bo danes potekal osrednji del kolesarske prireditve Maraton Franja, zaradi česar bodo v okolici Ljubljane in na relaciji Ljubljana-Logatec-Idrija-Škofja Loka-Ljubljana napovedane zapore cest. S policije zato vsem udeležencem svetujejo, naj pred odhodom na pot preverijo stanje zapor in prometa.

Na PU Kranj so izpostavili še, naj se vozniki ne odpravljajo na pot, če ni nujno. Če je možno, naj pot, kjer bodo nastajali zastoji, prestavijo na kasnejši čas. Opozarjajo tudi, da je uporaba izvoza Jesenice vzhod (Lipce) za smer proti Avstriji dovoljena izključno za lokalni promet. Voznikom svetujejo, naj za vožnje v smeri proti Avstriji uporabijo tudi druge mejne prehode.

Če so vozniki v času nastajanja zastojev že na poti, jim svetujejo, da za lokalni promet uporabijo alternativne poti. Prav tako naj vsi vozniki upoštevajo prometno signalizacijo, informacijske table Darsa na avtocesti in navodila policistov ter cestninskih nadzornikov.

Ažurne informacije o stanju v prometu lahko vozniki dobijo na spletni strani prometno-informacijskega centra za državne ceste