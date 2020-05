Desus z novim generalnim sekretarjem

Svetu predseduje Tomaž Gantar. FOTO: Blaž Samec

Člani sveta Desusa v Ljubljani razpravljajo o razmerah v stranki in njeni drži v vladi. Nekaj članov je pred sejo izpostavilo nezadovoljstvo nad nekaterimi potezami največje vladne stranke in premierja, danes pa pričakujejo sklepe za uresničitev zavez iz koalicijske pogodbe.Voditeljica strankeje v torek zatrdila, da vodstvo stranke deluje usklajeno , a priznala nemire v stranki . Le nekoliko kasneje po tem, ko je Pivec zanikala, da bi bil na mizi predlog o razrešitvi generalne sekretarke Desusaso v stranki potrdili, da so Stankovičevo razrešili, za pol leta pa na njeno mesto imenovali, ki je sicer državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, ki ga vodi Pivčeva.V minulih dneh so mediji poročali tudi o vlogi poslovneža Andreja Prebila v stranki. Pivčeva je že poudarila, da ni član stranke in da ne ve, zakaj naj bi imel tak vpliv znotraj stranke. A danes se je Prebil mudil v poslanski skupini Desus, je pred sejo sveta potrdil poslanec. »Prišel se je predstavit, a ne vem, kaj je želel,« je dejal.Simonovič sicer pričakuje, da se bodo organi stranke danes poenotili o nadaljnjem delovanju, zlasti v času, ko se bodo občutile posledice epidemije novega koronavirusa. Izpostavil je pričakovano recesijo in rebalans proračuna, ob čemer pa je treba vnesti tudi ključne točke programa Desus.Tudi nekateri drugi člani sveta danes pričakujejo sklep, s katerim bodo jasno zahtevali izpolnitev zavez iz koalicijske pogodbe, ki so za Desus prioritetne. Gre za zakone s področja zdravstva, ustanovitev urada vlade za demografska vprašanja in oblikovanje demografskega sklada.Še bolj pa jih, kot kažejo izjave, žulijo nekatere poteze SDS. Med drugim so kritični do Janševega zapisa z naslovom Vojna z mediji in tudi do spremnega dopisa zunanjega ministrak medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji.Prav tovrstne poteze naj bi botrovale nezadovoljstvu med člani stranke. Predsednik svetaje že povedal, da so sklic izredne seje sveta sicer že pred nekaj tedni zahtevali predsedniki več pokrajinskih odborov.Nekdanja poslankapa je danes navedla, da marsikatera navedba v medijih o tem ne drži, med drugim glede stališč pokrajinskih odborov. Noben se namreč v tem času ni sestal, je povedala. Po njenih besedah gre za nekaj predsednikov pokrajinskih odborov in so se tako »rodila takšna izkrivljena stališča v javnosti.«Delo vlade in Desus pri obvladovanju novega koronavirusa Bizjak Mlakarjeva ocenjuje kot izjemno dobro, razen morda na področju domov za starejše. Medtem ugotavlja, da se niso uresničile nekatere zaveze Desus, zato upa, da bodo danes sprejeli ustrezne sklepe in da je po prioritetnem ukvarjanju z epidemijo prišel čas tudi za druge zahteve članstva.Sicer pa ne pričakuje, da bi danes prišlo do velikih pretresov, pač pa da bodo današnja stališča pokazala enotnost stranke. Na vprašanje dejanj SDS pa ugotavlja, da se je Desus distancirala od ideoloških spopadov.Medtem je Simonovič bolj kritičen in ocenjuje, da so akterji ob nastajanju koalicijske pogodbe očitno dali premalo pozornosti vprašanju ideoloških tem. Stranke koalicije je opozoril, da jih čakajo težki trenutki in je treba ideološke teme pustiti na strani.Bizjak Mlakarjeva pa je komentirala tudi medijska ugibanja o možni vrnitvi nekdanjega predsednika. »Dokler mediji krojijo šefovstvo strank, toliko časa za to verjetno ni posebne možnosti,« je dejala.