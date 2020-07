Pričakovati je daljše zastoje na mejnih prehodih

»Naslednja stopnja je popolno zaprtje meja«

V Sloveniji včeraj 16 okuženih od 1274 testiranih.

Hrvaška, Češka in Francija po novem na rumenem seznamu.

Na zelenega sta se preselili Belgija in Nizozemska.

Ljubljana – V Sloveniji so včeraj ob 1274 testiranjih odkrili 16 na novo okuženih oseb z virusom sars-cov-2, število aktivnih primerov se je tako povečalo na 136, deset ljudi je hospitaliziranih.Vlada je sklenila, da domov za starostnike za zdaj ne zapre za obiske. Tako odločitev lahko, po besedah, državne sekretarke na ministrstvu za delo, sprejmejo posamezna vodstva domov na podlagi epidemiološke slike lokalnega okolja in mnenja nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Danes so to morali, vsaj začasno, storiti v mariborskem Domu Danice Vugrinec.V Mariboru so potrdili deveti primer okužbe s sars-cov-2 pri zdravstvenem delavcu, kar je eden od dejavnikov, ki so narekovali ukrep v Domu Danice Vugrinec, ki je z 809 varovanci v več enotah največji zavod institucionalnega varstva za starostnike v državi.Od danes do, če bo vse po sreči, srede so prepovedani neposredni stiki z obiskovalci v domu in izhodi stanovalcev, ki pa se lahko prosto gibljejo po domu. »Morali smo sprejeti to odločitev zaradi situacije v mariborski regiji,« je pojasnil direktor domain dodal, da so čakali do zadnjega, pa tudi čas predvidenega zaprtja je kolikor mogoče kratek.Vprašanje je, ali bodo podobno ukrepali še kje, enotnega navodila za zaprtje pa ministrstvo še ne predvideva. »Domovi, naše ministrstvo in vlada morajo iskati ravnovesje med varovanjem življenja stanovalcev v domovih za starejše občane in njihovo pravico do osebnih stikov. Varovanje zdravja in življenja ima prednost pred stiki,« je poudarilain dodala, da tako svojci kot varovanci večinoma podpirajo omejevanje obiskov.So pa od danes prepovedali vse obiske hospitaliziranih bolnikov v največji bolnišnici, v ljubljanskem UKC, izjeme obiska zdrave osebe za 15 minut so določili le na področju porodništva, na pediatrični kliniki in za vse hudo zbolele bolnike, za katere ni mogoče predvideti poteka zdravljenja. Ob hospitaliziranem otroku je lahko navzoč zdrav starš. Obiske so prepovedale tudi bolnišnice v Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Trbovljah in Izoli.Pri NIJZ sledijo 11 večjim skupkom, vsi so povezani z vnosom iz tujine, med drugim tudi v večjem trgovskem podjetju. Slabša epidemiološka situacija na Hrvaškem, kjer so včeraj odkrili 96 novih primerov in imajo dve večji žarišči, v Zagrebu in Slavoniji, ter številna manjša, je bila med vzroki, da je od polnoči južna soseda na rumenem seznamu, kar pomeni, da bodo morali vsi slovenski državljani in tujci, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno bivališče, ob vrnitvi iz Hrvaške dokazovati, da so res bili tam in ne morda v kateri od epidemiološko nevarnih držav.To bodo lahko storili s potrdilom o lastništvu, računom za hotel, parkirišče, plačane turistične takse in podobno. »Vsem, ki ne morejo izkazati, da niso bili v tretji državi (na rdečem seznamu), bo mejni policist odredil karanteno,« je izjavil minister za notranje zadeve. Po odloku, ki prav tako velja od polnoči, lahko osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu (BiH, Srbija, Albanija, Kosovo, Severna Makedonija) in torej izpolnjujejo pogoje za karanteno, vstopajo le na določenih prehodih – na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko Pince in na letališču Jožeta Pučnika, kjer jim bodo pooblaščene osebe ministrstva za zdravje vročale odločbe. Izigravanje obstoječega odloka je pripeljalo do teh zaostritev, če se bo izigravanje nadaljevalo, je naslednja stopnja popolno zaprtje meja, je opozoril Hojs in dodal, da pričakujejo večje zastoje.»Dejstvo, da država preide z zelenega seznama na rumenega, vpliva na državljane. Konkretno: če hrvaški državljan ne sodi v eno izmed izjem [če je, denimo, rezerviral nastanitev], je ob vstopu v Slovenijo napoten v karanteno,« je še povedal Hojs. Na drugi strani pa je hrvaški premier Plenkovič izjavil, da za hrvaške državljane »ne bo nobenih konkretnih operativnih posledic glede tega«.