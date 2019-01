Pričakujejo odhod prvega moža slovenskih zaporov

kadrovski načrt, usklajen s standardi in normativi

Frančišek Verk se je, kot kaže, znašel na Podržajevi črni listi. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Ko se še ni dobro polegel prah po pobegu Napeto ozračje v zapornihKo se še ni dobro polegel prah po pobegu dveh pripornikov iz koprskega zapora konec leta 2018, se je v zaporu na Dobu prejšnji teden zgodil napad na pravosodnega policista . Vse odtlej v sindikatu državnih organov intenzivno opozarjajo na kadrovsko pohranjenost v slovenskih zaporih.

Ljubljana – Pravosodni policisti, zbrani v sindikatu državnih organov, so danes k odstopu pozvali direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Če se z njimi do osmega februarja ne bosta sestala premierin ministrica za pravosodje, pa napovedujejo nadaljevanje stavkovnih aktivnosti.Predsednik sindikataje po seji konference hišnega sindikata uprave pojasnil, da je Podržaj vsem direktorjem zaporskih zavodov z odredbo podrejenim naročil poročanje o vsakem stiku, ki ga imajo z Verkom.To je po njegovem mnenju nezakonito, celo na meji kaznivega dejanja, in hkrati preprečuje sindikalno delo, poroča Slovenska tiskovna agencija. Čeprav je v letih sindikalnega dela doživel že »veliko pokvarjenih zadev«, za kaj podobnega omenjeni odredbi še ni slišal. »Že zaradi tega mora Podržaj nemudoma oditi,« je prepričan. V sindikatu zahtevajo tudi odhod vseh njemu podrejenih vodij sektorjev in oddelkov.Podržaj je danes dejal, da socialni dialog s sindikatom šepa, za kar krivi prav Verka.Vodenje uprave je sicer prevzel marca 2014, sprva kot vršilec dolžnosti, decembra istega leta mu je vlada podelila polna pooblastila generalnega direktorja. Kadrovskih težav v zapornih ne zanika, a poudaril, da zanje vedo vsaj deset ali petnajst let in so nanje bolj ali manj neuspešno opozarjali.