Pričakujejo višji dodatek za 7000 otrok

Družine, v katerih samo mati ali samo oče skrbi za otroke, spadajo med najranljivejše skupine prebivalstva. Za izboljšanje njihovega položaja je vlada oziroma Levica, kot se je izrecno pohvalila, pripravila zakonsko spremembo definicije enostarševske družine, s katero se bo razširil krog upravičencev do 30 odstotkov višjega otroškega dodatka. Namera je korak v pravo smer, se strinjajo poznavalci, a opozarjajo, da utegne predlagana ureditev povzročiti neenako obravnavo ljudi v podobnih položajih.