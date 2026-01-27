  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Pričakujejo višji dodatek za 7000 otrok

    Predlog: S spremembo definicije enostarševske družine bi se razširil krog upravičenih do 30 odstotkov višjega otroškega dodatka.
    Vlada je pripravila spremembo definicije enostarševske družine v primerih, ko je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo enemu od staršev. Fotografija je simbolična. Foto Jože Suhadolnik
    Vlada je pripravila spremembo definicije enostarševske družine v primerih, ko je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo enemu od staršev. Fotografija je simbolična. Foto Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    27. 1. 2026 | 05:00
    Družine, v katerih samo mati ali samo oče skrbi za otroke, spadajo med najranljivejše skupine prebivalstva. Za izboljšanje njihovega položaja je vlada oziroma Levica, kot se je izrecno pohvalila, pripravila zakonsko spremembo definicije enostarševske družine, s katero se bo razširil krog upravičencev do 30 odstotkov višjega otroškega dodatka. Namera je korak v pravo smer, se strinjajo poznavalci, a opozarjajo, da utegne predlagana ureditev povzročiti neenako obravnavo ljudi v podobnih položajih.

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Razmerje s Parizom

    Bobojevsko flaniranje po mestu luči

    Pariz na vse strani je osebna topografija francoske prestolnice skozi čas izpod peresa Luke Novaka.
    Nina Gostiša 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Astrologija

    Dnevni horoskop za torek, 27. januar 2026

    Kaj vam naj bi po astrologii prinašal današnji dan?
    27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Zlo se v naša življenja prikrade zlagoma

    Zakaj je bil holokavst veliko več kot le nacistična obsedenost s plinskimi celicami?
    27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Za prenos pravic v prakso potrebujejo dovolj zaposlenih

    Izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu vidijo rešitev tudi v digitalizaciji, skrbi pa jih, da težav zaradi pomanjkanja kadra ne bo mogoče hitro odpraviti.
    Andreja Žibret 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Učna gradiva

    Boj proti smernicam zavoda za šolstvo, ki jih še ni

    Zaradi novega zakona, ki omejuje uporabo učnih gradiv, so na okopih založniki, učitelji in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
    Špela Kuralt 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Zlo se v naša življenja prikrade zlagoma

    Zakaj je bil holokavst veliko več kot le nacistična obsedenost s plinskimi celicami?
    27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Za prenos pravic v prakso potrebujejo dovolj zaposlenih

    Izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu vidijo rešitev tudi v digitalizaciji, skrbi pa jih, da težav zaradi pomanjkanja kadra ne bo mogoče hitro odpraviti.
    Andreja Žibret 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Učna gradiva

    Boj proti smernicam zavoda za šolstvo, ki jih še ni

    Zaradi novega zakona, ki omejuje uporabo učnih gradiv, so na okopih založniki, učitelji in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
    Špela Kuralt 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
