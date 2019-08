Pričakujte gnečo

Pred nami sta dve prometno najbolj obremenjeni soboti. S prihodnjim tednom se bodo tokovi zaradi počitnic v tujini nekoliko spremenili, opozarjajo na Darsu.



Štajerska avtocesta bo bolj obremenjena kot gorenjska. Kolone vozil se bodo vile od Italije proti Romuniji, torej po vipavski hitri cesti, primorski avtocesti, na južno in potem vzhodno ljubljansko obvoznico ter naprej po štajerski avtocesti do mejnega prehoda Šentilj, napovedujejo na Darsu.







Zastoje pričakujejo na vseh mednarodnih mejnih prehodih s Hrvaško (v Istri, Starod, Jelšane, Obrežje, Gruškovje) in na Karavankah. Čakalne dobe bodo znašale najmanj 30 minut.





Svoje bodo k nejevolji dodale še zapore zaradi del. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje na štajerski avtocesti bo predvidoma do 11. 8. zaprt priključek Slovenske Konjice v obe smeri. Predvidoma do 1. septembra bo zaprta glavna cesta Logatec–Godovič–Idrija v Zali.

Kako bo na Hrvaškem?

Hrvaški avtoklub navaja, da bo tudi prvi avgustovski konec tedna, ki je na Hrvaškem celo podaljšan zaradi ponedeljkovega praznika, zaznamovan s počitniško gnečo. Že danes pričakujejo zastoje na avtocesti Bregana (mejni prehod Obrežje)–Lipovac. Kolone pričakujejo tudi na mejnih prehodih s Srbijo, in sicer Bajakovo in Tovarnik.



Jutri pričakujejo zastoje na avtocestah A1 in A6, na cestninski postaji Lučko in razcepu Bosiljevo ter na Istrskem ipsilonu proti mejnim prehodom s Slovenijo. Kolone pričakujejo tudi v pristaniščih Zadar in Split. V nedeljo bo najbrž gneča proti notranjosti države, prav tako v ponedeljek popoldne.