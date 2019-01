Pridi in uživaj v športnih izzivih na snegu in ledu!

KJE IN KDAJ

ŠPORTNI IZZIVI

slackline

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Z zabavo, športnimi izzivi in pestrim spremljevalnim programom jim želimo prikazati, kako pomembno se je športno udejstvovati in kako lahko šport pozitivno vpliva na njihovo življenje in dosežke.Olimpijski festival bo v Kranjski Gori, na velikem travniku ob Hotelu Kompas, in sicer v soboto, 2. februarja, od 9. do 15. ure. Kot vsak olimpijski športni dogodek bomo tudi Olimpijski festival začeli z. Otroci bodo v družbi športnika in spremljavi olimpijske himne v središče prizorišča prinesli pravo olimpijsko baklo in olimpijsko zastavo. Prebrali bomo zaprisego športnika in prižgali olimpijski ogenj, ki bo gorel vse do konca Olimpijskega festivala. Po skupnem ogrevanju, ki ga bo vodil lisjak Foksi, pa se bodo športni izzivi začeli. Otroke na enem mestu čaka več kot 20 različnih športnih izzivov in vsak izmed njih bo zagotovo našel šport, ki ga bo navdušil in motiviral za nadaljnje športne izzive.Otroci in njihovi starši se bodo lahko preizkusili v naslednjih »snežnih in ledenih« športnih izzivih:Športniki so najboljši ambasadorji svojih športnih panog, vzor premišljenosti, odločnosti, pokončnosti, iznajdljivosti, spretnosti, vztrajnosti, poštenega dvoboja in ne le telesne, temveč tudi miselne moči. Nekaj najboljših slovenskih športnikov boste lahko spoznali tudi na Olimpijskem festivalu. In ker so najboljši vrhunski športniki za svoj trud poplačani z olimpijsko kolajno, prav posebne olimpijske kolajne čakajo tudi otroke, ki bodo uspešno opravili športne izzive in jih zapisali v svoji olimpijski zgibanki. Vsekakor dobra motivacija za vse mlade športne upe!Športni izzivi pa niso edini vzrok za obisk Olimpijskega festivala, saj bo v Kranjski Gori še veliko drugih aktivnosti in zanimiv spremljevalni program, ki bo poskrbel, da tudi tistim, ki niso največji športni navdušenci, ne bo dolgčas.Medtem ko se bodo otroci na celotnem prizorišču Olimpijskega festivala zabavali, se učili novih spretnosti, spoznavali različne športe ter se preizkušali v različnih izzivih, bomo vsem obiskovalcem ponudili tudi glasbeno popestritev, zanimiv spremljevalni program, predstavitev olimpijskega protokola in veliko več!