Pridigar prevzel vodenje Specializiranega državnega tožilstva

Vodenje Specializiranega državnega tožilstva (SDT) je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Novi vodja, ki je nadomestil Darjo Šlibar, je med prednostnimi nalogami za STA med drugim izpostavil pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarski kriminal v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države.

Državnotožilski svet je Pridigarja imenoval na seji v začetku marca, zaprisegel pa je prejšnji četrtek, izhaja iz sporočila za javnost, ki ga je na spletni strani objavil Državnotožilski svet.

Pridigar se bo pri vodenju SDT zavzemal za učinkovit učinkovit pregon najhujših oblik kaznivih dejanj, skladno s politiko pregona, ki jo je sprejela generalna državna tožilka. Zavzemal se bo tudi za učinkovito sodelovanje z drugimi organi pri odkrivanju in pregonu korupcijskih dejanj in organizirane kriminalitete, »predvsem z vsemi enotami policije ter Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK)«, je navedel za STA.

V okviru politike pregona je kot prednostna kazniva dejanja opredelil korupcijska kazniva dejanja, izvršena s strani nosilcev javnih funkcij, gospodarska kazniva dejanja, storjena na škodo pravnih oseb v neposrednem ali posrednem lastništvu države, sledenje in odvzem protipravne premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora ter organizirano kriminaliteto.

»Navedena kazniva dejanja bomo tožilci na SDT obravnavali prednostno, po načelu timskega dela, ter tako zagotovili strokoven in učinkovit pregon najhujših kaznivih dejanj,« je navedel. Spomnil je, da je SDT, ki sicer bedi nad pregonom korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala, pristojno tudi za postopke po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

V okviru dela tožilcev na SDT bo spodbujal nadaljnjo specializacijo po oddelkih in v okviru projektov, ki jih izvaja Vrhovno državno tožilstvo RS, ter zagotavljanje dodatne strokovne in tehnične pomoči strokovnjakov s potrebnimi nepravnimi znanji, je dodal.

Boj proti korupciji je glede na predvolilne napovedi tudi eden od glavnih ciljev nastajajoče koalicije pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. V ta namen bi ustanovili specializirano tožilsko enoto za pregon korupcije in kriminala, ki bi ji pridružili KPK, kar zastavlja vprašanje o prihodnosti SDT.

Pridigar poudarja, da je z namerami o ustanovitvi specializirane tožilske enote seznanjen zgolj iz medijev, zato se o tem ne more vsebinsko izreči. Prav tako se nihče ni obrnil z vsebinskimi vprašanji nanj ali na SDT, »niti nismo bili seznanjeni z gradivi, iz katerih bi izhajala izhodišča ali pristojnosti takšne enote«. Bo pa SDT sodelovalo s strokovnimi stališči in izdelanimi predlogi, če bo na to temo odprta strokovna razprava, je navedel.

Z namerami o morebitni ustanovitvi specializirane tožilske enote so zgolj iz medijev seznanjeni tudi na vrhovnem državnem tožilstvu, ki ga vodi generalna državna tožilka Katarina Bergant, prav tako se na vrhovno državno tožilstvo ali na generalno državno tožilko v zvezi s tem ni obrnil nihče iz politike, zato ga ne morejo komentirati. Poudarjajo pa, da sta državno tožilstvo in znotraj njega SDT ter KPK dva organa z različnimi nalogami in pooblastili.

»KPK s svojimi preventivno-nadzornimi aktivnostmi krepi raven integritete v družbi in zaupanje v delovanje javnega sektorja, s tem pa tudi v pravno državo, medtem ko je tožilstvo in znotraj njega Specializirano državno tožilstvo organ pregona. Na tožilstvu se zavedamo problema pregona korupcijskih kaznivih dejanj in dolžine postopkov, zato je način reševanja že vključen v aktualno politiko pregona, v teku pa sta tudi dva projekta, ki bosta pripomogla k hitrejšemu in učinkovitejšemu predkazenskemu postopku na tem področju,« so za STA navedli na vrhovnem državnem tožilstvu.

Ko se bo na to temo odprla strokovna razprava, bodo v njej sodelovali s strokovnimi stališči in izdelanimi predlogi, so dodali.