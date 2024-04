Pridobili pravice, ne pa tudi ljudi, ki bi jih izvajali

V nadaljevanju preberite:

Danes je v storitev pomoči na domu, po podatkih Skupnosti centrov za socialno delo (SCSD), vključenih 13.140 ljudi, ki jih obiskuje in jim daje podporo 1140 oskrbovalk. Potrebe na terenu so bistveno večje od zmogljivosti mreže, številni starejši so v čakalni vrsti, da bodo sploh deležni te oblike pomoči, in še to precej manj ur, kot bi potrebovali.

Zaradi tega poznavalci področja resno dvomijo, da bo pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, ki predvideva precej obsežnejšo oskrbo za večji krog upravičencev in naj bi se začela uveljavljati čez dobro leto, 1. julija 2025, lahko takrat zaživela tudi v praksi.