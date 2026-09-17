Pridržanje voznika tovornega vozila zaradi alkoholiziranosti

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so ob 22.26 pred počivališčem Dul na dolenjski avtocesti ustavili madžarskega voznika tovornega vozila s priklopnikom madžarskih registrskih tablic.

Voznika so pospremili z avtoceste do prvega parkirišča v Mirni Peči, medtem pa je ta oplazil kovinsko ograjo. Zaradi suma alkoholiziranosti so mu odredili preizkus in ta je pokazal 1,26 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku.

Vozniku je bila na kraju izdana globa za povzročitev prometne nesreče in ustavljanje na odstavnem pasu, sledi pa še obdolžilni predlog za vožnjo pod vplivom alkohola.

Za voznika so novomeški policisti odredili pridržanje do zglasitve pri sodniku in postopek predali v nadaljnjo obravnavo na Okrožno sodišče Črnomelj.