Prihaja hladna fronta: bomo dočakali celo prvi sneg?

Danes bo vreme sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo zvečer okrepil, ob morju pa bo pihal jugo. Zvečer in ponoči se bodo na zahodu države pojavile občasne krajevne padavine, ki se bodo krepile in do jutra razširile nad večji del Slovenije.

Jutri bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo najmočnejše na zahodu. V bližini morja se pričakujejo nevihte z nalivi. Meja sneženja se bo spuščala do približno 900 metrov nadmorske višine, na Notranjskem pa lahko sneži tudi nižje. Popoldne se bo vreme umirjalo, padavine bodo od severa ponehale, veter bo oslabel, delno se bo razjasnilo.

Jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija, na Primorskem od 11 do 14, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj, na Primorskem okoli 15 stopinj.

Po današnji jutranji slani bo čez dan zapihal jugozahodnik in nekoliko ogrel ozračje. V noči na nedeljo ter v nedeljo zjutraj bo od severa prešla hladna fronta. Sprva bodo rahle padavine zajele zahodni del države, proti jutru pa se bodo ob nastanku sekundarnega ciklona pred zahodno obalo Istre krepile in razširile nad večji del Slovenije.

Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najmočnejše padavine se bodo pričakovale v jugozahodni Sloveniji. Meja sneženja se bo hitro spuščala, na območju Javornikov, Notranjskega in Kočevskega do približno 700–800 metrov.

Ker je drevje v hribih še olistano, obstaja nevarnost snegoloma, kar lahko povzroči težave s prevoznostjo cest in oskrbo z električno energijo.

Padavine bodo sredi dneva od severozahoda postopno oslabela in popoldne ponehale. Lokalna intenziteta padavin je močno odvisna od same lokacije in moči ciklona.