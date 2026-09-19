Prihaja kurilna sezona: daljinsko ogrevanje do 200 evrov dražje

Ponoči se temperature marsikje po državi že spustijo pod deset stopinj Celzija, kar naznanja sezono ogrevanja, ki se običajno začne na začetku oktobra. Še pred njo nas z vseh koncev dosegajo novice o draginji energentov, kar daje slutiti višje ogrevalne izdatke za gospodinjstva. Kako drago bo letos daljinsko ogrevanje? Ponekod utegne biti izdatek na letni ravni tudi do dvesto evrov višji, za nekatere pa cene ostajajo enake. Pred lokalnimi volitvami, ki bodo novembra, smo pri mestnih občinah (MO) preverili, kakšni bodo letos zneski na položnicah za daljinsko ogrevanje. Od 12 mestnih občin se jih je odzvalo 11, pri tem Kranj, Koper, Krško in Novo mesto daljinskega ogrevanja v sklopu javne gospodarske službe nimajo. Preostalih sedem zagotavlja tople domove za več kot 90.000 ...