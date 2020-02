Prihaja močan veter, najmočnejši v Zgornjem Posočju, pod Karavankami in na severovzhodu države

Na Dolenjskem izpad elektrike, ponekod težave v prometu

Vzhodno od Ljubljane, na Dolenjskem in v Suhi krajini, je najverjetneje zaradi udara strele po podatkih Elektra Ljubljana okoli 11. ure brez električne energije ostalo 129 transformatorskih postaj in s tem 4237 uporabnikov. Težave odpravljajo zelo hitro.



Ponekod po državi se pojavljajo neurja in močan veter, ki na ceste podira drevesa in nanaša predmete, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Na območju Logatca in Unca sneži, svetujejo previdno vožnjo.



Oviran je bil promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane, zaradi podrtih dreves sta zaprti cesti Ptuj–Zavrč med Borlom in Zavrčem ter Ruše–Puščava pri Činžatu.

FOTO: Arso

Okrepljen severni veter že danes, napovedane tudi nevihte

Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo pas hladne fronte z dežjem od severa prešel Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo okrepljen severni veter. Za njo bo popoldne spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna manjša ploha. Popoldanske temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.



Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možna bo kakšna manjša snežna ploha. Pihal bo zmeren severni veter, ki se bo predvsem na Gorenjskem in v severovzhodnih krajih čez dan še okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Meteorologi za več predelov Slovenije, predvsem za gorski svet, za jutri napovedujejo zmeren do močan veter. Arso je objavil vremensko opozorilo, okrepljen severni veter je napovedan že za danes.Center za obveščanje Republike Slovenije je dopoldne objavil izredni informativni bilten. Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje bo jutri po državi pihal zmeren do močan veter severnih smeri, ki bo najmočnejši v Zgornjem Posočju, pod Karavankami, v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah, kjer bodo najvišje hitrosti vetra od 70 do 90 kilometrov na uro, krajevno lahko tudi okoli sto kilometrov na uro. Drugod bodo najmočnejši sunki vetra okoli 70 kilometrov na uro. Veter bo slabel v noči na četrtek.Arso je zaradi vetra za danes in jutri objavil opozorilo. Danes rumeno, jutri za večino države oranžno, le za jugozahodni del ostaja opozorilo rumeno.