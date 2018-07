Prihaja občutna ohladitev – jutri čez dan okrog 15 stopinj Celzija

​Za severovzhod države jutri velja oranžno opozorilo.

Vsi nad ohladitvijo najbrž ne bodo navdušeni. FOTO: Shutterstock



Topleje, a ne več kot 30 stopinj

Ljubljana – Vremenoslovci se glede napovedi za jutrišnjo sredo kot vse kaže (žal) niso zmotili. Čaka nas namreč precejšnja ohladitev, predvsem na severovzhodu države se bodo pojavili močnejši nalivi, ki se bodo čez dan razširili tudi v osrednji del Slovenije.Na Agenciji RS za okolje (Arso) tako opozarjajo, da bo padlo med 30 in 50 litri dežja na kvadratni meter, krajevno zaradi nalivov lahko tudi med 70 in 100 litri na kvadratni meter. Sporočili so še, da lahko v noči na sredo hitro in močno narastejo hudourniki in manjši vodotoki predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi. Ob tem so možna tudi razlivanja vodotokov, so dodali.Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 15 do 19, ob morju do 25 °C.Kdaj se bo vreme umirilo? V noči na četrtek, odgovarjajo meteorologi z Arsa. Nestabilno vreme nad našimi kraji je sicer posledica odsotnosti anticiklona, ki bi osušil stalno vlažen zrak, je včeraj dejalz Arsa.V nadaljevanju tedna bo po napovedih meteorologov znova topleje, a temperatura večinoma ne bo presegla 30 stopinj Celzija. V prvi polovici julija vročinskega vala tako ne bo.Letošnje poletje zaznamujejo pogoste krajevne padavine. V meteorološkem poletju, od 1. junija do ponedeljka, so tako na Arsu zabeležili le dva dneva, ko nad Slovenijo niso nastajale padavine. Edina povsem suha dneva sta bila 19. in 20. junij. V juliju povsem suhega dneva nad Slovenijo še ni bilo.Padavinska slika je zaradi pogostih ploh in neviht pričakovano zelo razgibana. Kljub pogostim padavinam pa je bilo ponekod v osrednji Sloveniji, na Gorenjskem in Koroškem, celo manj padavin od dolgoletnega povprečja. V preteklosti so bila posamezna poletja mnogo bolj namočena, poplavljale so tudi večje reke, na primer Mura julija 1972 in Savinja junija 1954, so še zapisali pri Arsu.