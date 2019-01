Prihaja ohladitev, konec tedna do 20 centimetrov snega

Konec tedna prihaja ohladitev

Kadar piha severnik, pada na severni strani Alp, kadar jugozahodnik, pa na južni strani Alp. Vedno so padavine na privetrnih straneh gorskih pregrad.

Včeraj nas je razvajalo sonce s prijetnimi, za januar precej visokimi temperaturami in podobno vreme lahko pričakujemo tudi danes. Medtem ko naši severni sosedje zaradi obilice snega dnevno vihtijo lopate, pa vreme pri nas bolj spominja na začetek pomladi.»Pihal je severni fen, podobno kot že v prvih dneh januarja, ko smo bili priča občasnim epizodam okrepljenega severnega in severozahodnega vetra. Na severni strani Alp sneži in zrak se preliva čez Alpe navzdol in se pri tem segreva, zato imamo mi večinoma sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti ter razmeroma visoke temperature,« pojasnjuje dežurni prognostik pri Agenciji RS za okolje (Arso).Včerajšnji in današnji dan po temperaturah res izstopata, vendar pa januar predvidoma ne bo toplejši od dolgoletnega povprečja, saj že konec tedna prihaja ohladitev, poudarjajo na Arsu. Za petek so predvidene tudi snežne padavine.Severni vetrovi, ki so več kot dva tedna vztrajali nad Alpami, se bodo obrnili bolj na zahodno in potem tudi jugozahodno smer, tako da na južni strani Alp padavine pričakujemo od četrtka naprej. Po nižinah bo v četrtek sicer še nekaj dežja, v petek dopoldne pa se bo dovolj ohladilo, da bo dež prešel v sneg.Po današnjih napovedih naj bi se v petek v večjem delu Slovenije formirala snežna odeja. Največ snega je pričakovati na Gorenjskem, kjer bo zapadlo od 15 do 20 centimetrov snega, v višjih legah tudi več. Nad tisoč ali 1200 metri bo snežilo že v četrtek. Smučišča bodo v drugi polovici tega tedna torej dobila pošiljko snega. V osrednji Sloveniji bo zapadlo od pet do 15 centimetrov snega.Močnejših padavin v prihodnjih dneh ni na vidiku, vendar bodo temperature nižje, zato bo v primeru padavin snežilo. To velja tako za ta konec tedna kot tudi vsaj za prvo polovico prihodnjega tedna.Novega sneženja na severni strani Alp ni na vidiku, zato si naši severni sosedje lahko po dnevih obilnega sneženja končno oddahnejo.