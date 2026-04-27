Prihaja redek, a zelo izrazit vremenski pojav

Evropo bo ob koncu aprila in v začetku maja zajel redek in izrazit vremenski preobrat z vdorom arktičnega zraka, ki bo predvsem v vzhodnem in jugovzhodnem delu celine prinesel občutno ohladitev in celo zimske razmere. Po poročanju Severe Weather Europe je vzrok pojav t. i. omega blokade nad severnim Atlantikom in Grenlandijo, ki preprečuje dotok toplejšega atlantskega zraka ter proti Evropi usmerja hladen zrak z Arktike.

Medtem ko bo jugozahod Evrope ostal nadpovprečno topel, se bodo temperature na Balkanu in v vzhodni Evropi sredi tedna, z vrhuncem okoli 1. in 2. maja, spustile tudi do 15 stopinj pod običajnimi vrednostmi. V jasnih nočeh se pričakuje tudi jutranja slana, lokalno do −5 °C.

Največjo skrb povzroča vpliv na kmetijstvo, saj so zaradi nedavnega toplega obdobja rastline že v fazi cvetenja. Pozeba bi lahko povzročila veliko škodo, zlasti v nižinah in kotlinah. V širši sliki bo vreme v Evropi močno razdeljeno, od snega in neviht v severovzhodnem delu do skoraj poletnih razmer na zahodu, pri čemer naj bi hladni val vztrajal vsaj do prihodnjega vikenda.

Vreme danes in prihodnje dni

V Sloveniji bo danes še sončno, z najvišjimi temperaturami med 20 in 25 °C, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Proti večeru in ponoči se bo od severa začelo oblačiti, jutranje temperature bodo od 5 do 10 °C. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta, temperature pa bodo dosegle od 17 do 21 °C, na Primorskem okoli 23 °C.

V sredo bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami in občutno ohladitvijo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V noči na četrtek se bo začelo jasniti, burja se bo okrepila, četrtek pa bo večinoma jasen, a s svežim jutrom.