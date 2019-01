Prihaja v Slovenijo: od brezdomca do milijonarja, od nesrečnega človeka do izpopolnjenega pisatelja

Želite odgovore, kako rešiti svoje življenje, od nekoga, ki je to storil? Da, prosim!

Kdo je človek, ki ruši stoletne tradicije in čigar prihod je dvignil veliko prahu?

PRVIČ na svetu! Podeljen certifikat za duhovni trening z Nealom D. Walschem! Le za Slovenijo! Izjemna referenca za CV in vse terapevte!

Seminar je skoraj RAZPRODAN!

Ne moremo mimo tega, da je to najbolj vroč seminar leta 2019!

Foto: Internet





Prijavite se na seminar na SAMO ZA NAŠE BRALCEPrijavite se na seminar na http://www.nealedonaldwalsch.si/ in pri KODI ZA POPUST vtipkajte DELO20 in seminar bo vaš le za 199 EUR (redna cena 244 EUR). Velja le za prvih 10 vstopnic!

Neale Donald Walsch je svetovna avtoriteta na področju duhovnosti. Pred 25 leti je napisal knjigo vseh knjig Pogovori z Bogom in navdihnil milijone ljudi po svetu.Zvezdana Mlakar je o njem zapisala: »Neale je bil izgubljen, zgodilo se mu je vse hudo, kar se človeku lahko zgodi, pristal je na ulici, spal in živel je na njej in si postavljal temeljna vprašanja, ki si jih ljudje vseh časov, tudi danes, postavljamo. To so vprašanja o življenju in ljubezni, o cilju in namenu, o ljudeh in razmerjih, o dobrem in zlem, o krivdi in grehu, o odpuščanju in odrešitvi, o ozki stezi k Bogu in široki cesti v pekel. Tam nekje, v tistih časih, se mu je napisala ta knjiga in Neale je skozi trpljenje postal nekakšen sel, glasnik Boga. Ne tistega iz cerkvene institucije, temveč Boga, ki je v vsakem izmed nas, Boga, ki je del nas in katerega del smo mi.Neale Donald Walsch ni del popularne duhovnosti, ki je danes moderna. Brati in poslušati Neala je, kljub njegovi neskončni ljubezni in toplini, ki jo izžareva, kljub preprostim stavkom in besednim zvezam, s katerimi se želi približati našim hitečim in prestrašenim življenjskim zgodbam, zahtevno in odgovorno dejanje. Je eden izmed tistih, ki to, kar govorijo, tudi živijo.«In Neale bo v soboto, 19. 1., in v nedeljo, 20. 1., navdušil Slovenijo z ekskluzivnim, še ne predanim seminarjem samouresničitvenega procesa!Pisala nam je Manja Z., ki je obiskala Nealov seminar lani v Beogradu: »Verjetno sem na seminar šla samo zato, da bi sebi in drugim dokazala, da vse, kar Neale govori, že vem. Iz dvorane sem odšla v solzah. Pa ne zaradi žalosti. Od prebujenosti. Ugotovila sem, da si številnih stvari nisem želela priznati. Neale me je prebudil. Nemalokrat mi je na seminarju dal globoko misliti. In da, rečem lahko, da se je od takrat življenje drastično spremenilo. Njegova sporočila so v meni pustila seme, ki še vedno raste. Zdaj razumem, kaj se mu je zgodilo. Enako se je zgodilo meni ob poslušanju njegovih sporočil. Lažje je. Bolje živim. In vem, da zmorem še bolje. Nisem pa imela priložnosti poslušati njegovega samouresničitvenega procesa. Zato bom njegov seminar obiskala ponovno. To moram slišati. To je še tisti zadnji delček v mozaiku.«Neale pravi: »Moje leto, ki sem ga preživel na ulici, je bilo darilo, ker mi je omogočilo videti kontrast med tem, da sem bil na ulici brez vsega, in tem, da sem bil v običajnem življenju, ki sem ga živel, v resnici tudi brez vsega. Še vedno nisem imel ničesar, samo videti je bilo, da imam več. Nato sem se odločil, da želim resnično najti smisel vsega tega.«Kako je Nealu D. Walschu uspelo priti od brezdomca do svetovno spoštovanega in uspešnega pisatelja? Kakšen je ta samouresničitveni proces, ki ga uporablja vsak dan? Na seminarju vam ga bo izdal, zato si ga skrbno zapišite!