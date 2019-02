Prihaja velika novost pri delu policije: lovilec mobilnih telefonov

Policija je sicer trdila, da IMSI lovilcev ne uporablja, dejansko pa se je vedelo, da jih. To je bilo mogoče oceniti iz posameznih postopkov,« razlaga odvetnik Mitja Jelenič. Ocenjuje, da bi bilo treba lovilce IMSI, ko niso v uporabi, hraniti na sodišču. Če bo zakon v prihodnje natančno opredelil situacije, v katerih se naprave lahko uporabi, ni prav, da policija z njo prosto razpolaga.

Poseg v človekove pravice

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v noveli zakona o kazenskem postopku natančno predpisala kaj se bo z IMSI lovilcem lahko počelo. Upajmo, da se bo tega policija dejansko tudi držala. FOTO: Leon Vidic

Kriminalci številko pogosto menjajo

Pogledali smo kako imajo to področje urejeno v nekaterih drugih državah.

Vlada je v parlamentarni postopek sprejemanja poslala novelo zakona o kazenskem postopku, ki bo dovolila uporabo tako imenovanih lovilcev IMSI. Gre za prenosne lažne bazne postaje mobilne telefonije, s katerimi je mogoče slediti in locirati posameznega uporabnika mobilne telefonije, dobiti njegovo številko, v bolj zmogljivih tipih naprave pa mu je mogoče tudi prisluškovati.Lovilec IMSI je nekakšna lažna bazna postaja, na katero se povežejo vsi mobilni aparati, ki so v njeni okolici, saj je signal lovilca močnejši od signala primarne bazne postaje. Prestreže vse mobilne naprave v njegovem dosegu in neposredno prestreza podatke uporabnikov mobilnih naprav, tega pa uporabnik ne more zaznati, niti na to ne more vplivati., minister za notranje zadeve, v današnjem intervjuju za Sobotno prilogo priznava, da je slovenska policija v preteklosti že kupila dve tovrstni napravi, vsi stroški nabave so znašali okrog 1,2 milijona evrov, vendar pa naj ju od leta 2012 ne bi uporabljala. Policija, skladno s sedaj predlagano zakonsko rešitvijo, državljanom ne bo smela prisluškovati, še poudarja minister. Živimo v 21. stoletju, v digitalni dobi, in spremembe za učinkovitejše preiskovanje in zagotavljanje varnosti so po njegovem nujne.Odvetnikob tem poudarja, da je prav, da se uporabo lovilcev IMSI tudi zakonsko uredi. »Iz prakse vemo, da se naprave uporabljajo, zato je prav, da se to tudi zakonsko regulira. Policija je sicer trdila, da jih ne uporablja, dejansko pa se je vedelo, da jih. To je bilo mogoče oceniti iz posameznih kazenskih postopkov,« razlaga odvetnik. Ocenjuje pa, da bi bilo treba lovilce IMSI, ko niso v uporabi, hraniti na sodišču. »To je edini pomislek, ki ga v zvezi s predlagano zakonsko rešitvijo glede naprave imam. Če bo zakon v prihodnje natančno opredelil situacije, v katerih se naprave lahko uporabi, ni prav, da policija z njo prosto razpolaga,« poudarja.Naprave sicer poleg prestrezanja klicev in besedilnih sporočil lahko ugotovijo lokacijo mobilnika, mimo omrežja lahko sprožijo klice ali celo pošiljajo SMS-sporočila. Lovilec lahko telefon do vnovičnega zagona onesposobi ali pa mu po hitrem postopku izprazni baterijo, nanj namesti zlonamerno kodo, s tihim klicem je mogoče na daljavo vklopiti mikrofon telefona in tako mobilnik spremeniti v prisluškovalno napravo.Na ministrstvu za pravosodje se zavedajo, da gre pri dovoljenju za uporabo naprave za poseg v ustavno varovane človekove pravice. Zato je uporaba natančno opredeljena. Novela zakona tako uporabe lovilca omejuje na identifikacijo določenega mobilnega telefonskega priključka oziroma na natančnejšo določitev lokacije takšnega priključka. Tako policija s pomočjo lovilcev ne bo smela izvajati »prisluškovanja iz zraka«.Lovilec IMSI je posebno tehnično sredstvo, ki zna simulirati nekatere funkcije bazne postaje mobilne telefonije ter na ta način opraviti določena preiskovalna dejanja na bližnjih mobilnih telefonih. In če nas bo torej ob tem morebiti naključno ujela, tako pridobljenih podatkov policija ne bo smela uporabiti. Podatke, ki pripadajo tretjim osebam, bo morala ustrezno zapisniško evidentirati, nato pa zavreči. Prav tako ne bo dovoljeno ugotavljati lokacije komunikacijskih sredstev oseb, ki niso osumljenci oziroma obdolženci.Ministrica za pravosodjeje povedala, da je šla s predlogom novele zakona o kaznskem postopku naproti policiji, ki opozarja, da v primerjavi z nekaterimi drugimi državami nima dovolj orodij za učinkovit pregon. Predvsem v preiskavah storilcev organiziranega kriminala, ki zaradi izogibanja nadzoru, redno menjujejo mobilne telefone oziroma SIM-kartice in s tem policiji otežujejo, da bi ugotovila njihovo telefonsko številko.Policija bo z IMSI-lovilcem lahko ugotavljala podatke, potrebne za prepoznavo številke in lokacijo mobilnega telefona na temelju odredbe preiskovalnega sodnika, in to na predlog državnega tožilca, le, če bodo obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila izvršuje ali pripravlja izvršitev določenega kaznivega dejanja.Prvi IMSI-lovilec naj bi Slovenija kupila že leta 1999, pred obiskom tedanjega ameriškega predsednikapri nas, kupila pa naj bi ga Sova. Obstoj lovilca je bil pozneje dolga leta varovana tajna, šele 2013 je takratni namestnik direktorja kriminalistične policije javno priznal, da policija napravo ima.