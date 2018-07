Prihaja vikend in z njim spet gneča

Na pot se ustrezno pripravite



Preden se odpravite na dolgo pot, morate poskrbeti za vse ustrezne priprave. Preden se odpravite na dolgo pot, morate poskrbeti za vse ustrezne priprave. Preverite stanje na cestah, ne pozabite na avtomobilsko zavarovanje ter pri prevozu prtljage na strehi upoštevajte največje dovoljene omejitve



Obremenjen promet zaradi dela na cesti



Splošna omejitev tovornih vozil

Začetek počitnic v sosednjih deželah je razlog, da lahko konec tedna na slovenskih cestah pričakujete kolone. Že danes lahko po podatkih prometno-informacijskega centra v popoldanskih urah pričakujete precej gost promet. Največje zgostitve bo moč opaziti na poti iz urbanih središč proti turističnim krajem.V soboto bodo ceste preobremenjene že od jutranjih ur, predvsem v smeri proti Hrvaški, zato vsem, ki se boste odpravili na morje svetujemo, da se na pot odpravite pravočasno ter ustrezno pripravljeni. Poleg tega se v predelih Avstrije, Nemčije, Nizozemske ter Češke pričnejo poletne počitnice, zato je moč pričakovati zgoščen promet tudi iz teh smeri. V nedeljo lahko tako zopet pričakujete zgostitve na cesti, vendar tokrat v smeri iz turističnih krajev proti urbanim središčem. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje bo na primorski cesti predvidoma od sobote do ponedeljka 16. julija zaprt priključek Unec v obe smeri . Obvoz bo možen preko Postojne in Logatca. Na AMZS prav tako sporočajo, da bo predvidoma do četrtka 19. julija na štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Celjem proti Mariboru promet potekal po dveh zoženih pasovih. Spremenjen in zgoščen bo tudi promet na uvozu Celje zahod in pri počivališču Lopata.V času poletne turistične sezone začne ob vikendih in praznikih veljati tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah lahko tako ob sobotah vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton vozijo med 6. in 16. uro, drugje po Sloveniji pa med 8. in 13. uro. Ob nedeljah in praznikih lahko vozijo med 8. in 21. uro ter na primorskih cestah med 8. in 22. uro.